PNC cancela adjudicación millonaria para compra de mil patrullas

La Junta de Licitación de la Policía Nacional Civil (PNC) modificó su decisión de adjudicar a Changhe Motors la compra de mil patrullas, por Q365 millones, debido a una inconsistencia en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) que la empresa consignó en la papelería que presentó durante el proceso de licitación.

El RGAE es un sistema del Ministerio de Finanzas Públicas que registra a personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras, para habilitarlas como contratistas o proveedoras del Estado en los procesos de contratación pública.

El 8 de septiembre del 2025, la Junta de Licitación se reunió para tratar la Licitación Pública número EL-SCPNC-18-2025, relacionada con la adquisición de vehículos tipo picop para que funcionen como patrullas de la PNC.

Originalmente, se había adjudicado la oferta a Changhe Motors, Sociedad Anónima, por Q365 millones, para la venta de mil vehículos tipo picop. Una de las compañías participantes presentó una inconformidad, pero fue rechazada tras su análisis. La Junta de Licitación, según el acta, realizó una "reevaluación" de la oferta restante y determinó que existe una inconsistencia “insubsanable” en el Requisito 6 (Constancia RGAE) de Changhe Motors.

La inconformidad se basó en que el número de constancia consignado en la oferta (2025122021) no coincidía con el número en el documento físico presentado (2025125396), por lo que la Junta de Licitación rechazó la oferta de Changhe Motors y declaró la “no adjudicación” del proceso.

Mientras tanto, Isuzu sostiene que la exclusividad de distribución de los vehículos que el Ministerio de Gobernación había elegido le corresponde únicamente a dos compañías guatemaltecas. Ninguna participó en la licitación pública que había ganado Changhe Motors.

Un comunicado de Isuzu Motors International Operations, con sede en Panamá, expone que Automóviles y Vehículos Comerciales S. A. (Autocom) y Canella, S. A. son los únicos distribuidores autorizados en Guatemala para "la pickup Isuzu D-Max y la camioneta Isuzu mu-X". "Solo estos distribuidores están autorizados para utilizar la marca y logos oficiales Isuzu D-Max y mu-X.

En la nota se alerta a los consumidores "sobre riesgos al adquirir vehículos con oferentes no autorizados, ya que Isuzu Motors Limited no reconocerá ni garantizará vehículos que no provengan de nuestros distribuidores autorizados.

Postura

En ese sentido, Guillermo Kruck, representante de Changhe Motors, indicó: "Tenemos documentación en la que Isuzu nos autorizó la venta de estos vehículos, la cual es distinta a la fábrica que les despacha a las otras empresas. Nuestra autorización es solo para el gobierno y ellos para el público en general y gobiernos".

Agregó "Ellos ponen que es Panamá y nosotros tenemos la de Japón. Ellos están confundiendo las cosas. Cuando dicen Panamá es porque es el encargado de la región centroamericana y nuestra autorización viene de Japón".

"La prueba más grande es que tenemos en stock y seguimos importando desde fábrica el vehículo Isuzu D-Max. Ahora, si no tuviéramos la venia de la fábrica, ¿cómo los estaríamos importando?, ¿cómo podríamos tenerlos en nuestro poder?, ¿cómo es que nosotros vendemos más barato que ellos? Es simplemente una guerra comercial que ellos no pueden soportar", añadió Kruck.

De haberse concretado el contrato, según Kruck, las primeras 220 unidades se entregarían en 60 días, y en enero del 2026 otras 150 más, para completar la primera fase de entrega.

De acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el portal electrónico Guatecompras, las patrullas que el Mingob busca adquirir deben entregarse con parlantes, pintura, rotulación y radios transmisores. Las nuevas unidades, según la descripción del evento, tienen cabina doble, espacio para cinco personas, cuatro cilindros, frenos ABS, sirena y radiotransmisor. Están equipadas con motor turbodiésel, tracción 4x4, transmisión mecánica y seis velocidades.

En el evento participaron tres empresas. Una ofertó Q319 millones 787 mil; otra presentó una oferta de Q365 millones, y Changhe Motors, que ofertó por la misma cantidad, resultó adjudicada.

En la aprobación de las bases del evento, mediante la resolución No. 000567, se justifica que la adquisición de vehículos tipo picop para patrulla es necesaria debido a la carencia de unidades policiales destinadas al patrullaje y la movilización del personal dentro del territorio nacional, con el objetivo de “fortalecer el trabajo encaminado a la prevención y combate al crimen organizado, brindando tranquilidad y protección a la población guatemalteca”.

El director de la PNC, David Boteo, informó que actualmente circulan 6 mil 199 patrullas, mientras que otras 2 mil 650 están fuera de servicio por daños irreparables.