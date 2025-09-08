Suspenden audiencia de primera declaración de María Marta Castañeda y otros implicados en ataque a fiscal Reguero

La audiencia de primera declaración de los señalados en el caso relacionado con el atentado contra la fiscal Míriam Reguero fue suspendida este lunes 8 de septiembre y reprogramada para el martes próximo, a las 10 horas, en el Juzgado de Mayor Riesgo A.

La diligencia estaba prevista para realizarse en la sala de audiencias donde ejerce la jueza Claudette Domínguez; sin embargo, debido a circunstancias que no fueron detalladas, se pospuso. El caso permanece bajo reserva judicial, por lo que no se brindaron detalles adicionales sobre los hechos ni sobre los medios probatorios que serán analizados.

María Marta Castañeda, una de las implicadas en la investigación, fue trasladada bajo custodia hacia la cárcel de Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina, luego de su comparecencia inicial en tribunales.

Castañeda es esposa de un cabecilla de la pandilla del Barrio 18, conocido como El Lobo, quien lidera la denominada rueda del Barrio dentro de esa estructura criminal.

Además de Castañeda, otros sindicados fueron presentados ante el juzgado, donde se esperaba que el Ministerio Público los vinculara formalmente con el ataque armado perpetrado en marzo del 2024 contra la fiscal Reguero. Según las pesquisas, los acusados habrían participado en la planificación y ejecución del atentado.

Aunque la reserva impide divulgar el contenido exacto del expediente judicial, se pudo establecer que el caso es de alto impacto, por lo cual se encuentra a cargo de una judicatura especializada en crimen organizado y estructuras criminales complejas.

El ataque contra la fiscal se registró cuando se conducía en su vehículo particular, en una zona céntrica de la capital. Resultó herida, pero logró sobrevivir, aunque su madre y algunos de sus guardaespaldas perdieron la vida. Desde entonces, ha permanecido bajo resguardo policial.

Las autoridades no han confirmado si el móvil del atentado está vinculado con procesos investigativos sensibles a cargo de la funcionaria.

La audiencia del martes será clave para definir si los señalados quedan ligados a proceso penal y bajo qué cargos. Se espera también que la jueza determine si continuarán en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.