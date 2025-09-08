“Estaban esperando a un muchacho para corregirlo”: testigo narra momentos previos al crimen de Farruko Pop

“Estaban Elton, Marco e Hilario en la esquina de la casa”, comenzó la testigo. Su voz, reproducida en una grabación que ahora forma parte del expediente judicial, se mantiene temblorosa. Describe sin pausas cómo, en una casa de la colonia El Limón, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, comenzó a tejerse la última noche del influencer guatemalteco Farruko Pop.

Esa tarde, Farruko —cuyo nombre real era Jorge Sebastián Pop Chocoj— recibió una llamada. “Y vino él y entró a la casa de Beberly -Beverly Ivón Pineda-”, continuó la joven. “Nosotras no entramos detrás de él.” Un rato después, él salió: “Nos dijo que tenía hambre, que si le hacíamos el favor de ir a comprar una pizza”, y les entregó un billete de Q100.

Junto con Zara -Ashly Saraí-, otra adolescente implicada en el caso, buscaron a Carlos, un joven que conducía una motocicleta y que accedió a llevarlas. “Nos fuimos a comprar la pizza, estuvimos un rato, y Zara sacó una tarjeta de crédito y pagó”, recuerda. Nadie imaginaba que esa breve salida al supermercado marcaría el punto sin retorno.

Cuando regresaron, el ambiente ya era distinto. “Se encontró a Ilario fumando un cigarro, pero estaba algo raro”, relató. Dentro de la casa, Hilario y Beberly —ambos ahora fallecidos— estaban sentados en la cama. La testigo asegura que ellos dijeron: “Estábamos esperando a un muchacho para corregirlo”.

Le preguntó si tenían brecha, es decir, autorización para hacer algo. “Me dijeron que sí, que eran cosas de su ranflero.” Con esa frase, aludían a que el castigo contaba con aval interno de la pandilla.

Ella prefirió marcharse con la chica Zara a otra vivienda. “Hasta que llegó la noche, cuando ella se fue a su casa.” Pero al día siguiente, el silencio fue interrumpido por una llamada que revelaría el horror.

“El martes en la mañana me llamó Slim y me empezó a preguntar qué había pasado con Farruko Pop, y si sabía que lo habían matado en esa casa”, declaró. “Le dije que no, que lo tomé en broma, y él me dijo que sí, que el muchacho estaba ahí.” Cuando regresó a preguntar por él, “me dijeron que había llegado muy tarde y que ya se había ido”.

Slim insistió: “El muchacho estaba muerto en el cuarto del fondo”, le dijo. Y le pidió algo más: que hiciera el favor de ver que en la noche sacaran el cuerpo.

“El Chacal dio la orden”

La joven describe que pasó horas esperando. “Cuando en eso llegó Kevin a sentarse a la casa que da al callejón que da a la casa donde ocurrieron los hechos”, indicó. “Al rato pasó Carlos y me silbó. Le pregunté qué andaba haciendo y me dijo que le haría el favor a Shuquito de ir a sacar unas cosas.” Solo vio cómo le entregaron a Kevin una pala y una piocha.

En medio de un creciente nerviosismo, escuchó sonidos. “Se escuchaban a varios muchachos, se escuchaban sonidos como de palo.” Antes, había oído a Zara llorar: “Que se quería morir porque habían pasado muchas cosas.” Minutos después, el estruendo: “Escuché un sonido muy fuerte y me asusté. Salí corriendo para otra casa y hasta ahí ya no supe más nada de ella.”

Lo que siguió fue una confesión. “Me contó que El Chacal había visto a Beberly y a Farruko Pop hacia abajo, en dirección de la casa de los hechos, y mandó a Hilario, que es su hermano, con una pistola”, relató. “Cuando él llegó, ahorcó al muchacho... y después le dio un balazo en la cabeza”.

Según la testigo, Hilario entregó el arma a Elton, quien la habría ocultado en otra vivienda.

“El Chacal había dado la orden de matar a Beberly”, concluyó la joven, “pero su hermano, Hilario, en lugar de dispararle a ella, le disparó a Farruko Pop”.

Un caso que sacudió al país

El cuerpo de Farruko Pop fue hallado el 25 de mayo de 2024, dentro de una casa abandonada en El Limón, zona 18. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Según el análisis forense, el joven llevaba varios días fallecido. El asesinato generó indignación y dolor entre sus seguidores, que lo conocían por su particular estilo de hablar y su deseo de alcanzar la fama a través de las redes sociales.

Las investigaciones revelaron vínculos con una facción del Barrio 18, identificada como Homies Solo Raperos (HSR), a partir de una marca hallada en el cuerpo de Farruko Pop.

Según publicó Prensa Libre, al menos cuatro implicados han muerto desde que se destapó el caso. Entre ellos, Beberly e Hilario, señalados en la declaración testimonial, y dos adolescentes que fueron vinculadas por el Ministerio Público (MP).

Entre las hipótesis se plantea que Farruko fue asesinado al presenciar una actividad ilícita o tras haber sido confundido con un miembro rival por usar una gorra roja plana. Otros informes indican que podría haber sido víctima de una represalia sentimental en medio de la dinámica interna de la clica.

Mientras tanto, la voz de una joven, grabada en un audio sigue resonando con crudeza: “Cuando entramos, dijeron que estaban esperando a un muchacho para corregirlo...”

El martes 26 de agosto de 2025 marcó el inicio del juicio contra Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún, señalados por el MP como coautores del asesinato de Farruko Pop. El debate se desarrolla en el Tribunal Décimo de Sentencia Penal, presidido por el juez Eduardo Maldonado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

