Mapa del nuevo recorrido del desfile del 15 de septiembre en Ciudad de Guatemala

El desfile cívico-escolar se celebra cada 15 de septiembre en Guatemala, con motivo de la conmemoración de la firma de la independencia del país.

En septiembre del 2025 se contemplan alrededor de 500 desfiles en el perímetro capitalino, explica el intendente de la Policía Municipal de Tránsito a Prensa Libre. Entretanto, el desfile principal se efectuará el lunes 15 de septiembre. Se trata del desfile cívico-escolar que organiza la Dirección General de Educación Física (Digef) en colaboración con otras entidades.

Este recorrido será distinto al de ocasiones anteriores, ya que saldrá de la 7 avenida y 18 calle de la zona 1, se dirigirá por la 7 avenida hasta el Palacio Nacional de la Cultura, después a la 6 calle y tomará la izquierda para incorporarse al Paseo de la Sexta rumbo al Hipódromo del Norte, comentó Montejo.

Se estima un recorrido de poco más de dos kilómetros que iniciará a las 8 horas. Además, habrá otras actividades como el mensaje presidencial a las 7.45 horas, de acuerdo con los datos proporcionados por el intendente. En cuanto al cierre, este se efectuará a las 17.45 horas. El presidente Bernardo Arévalo brindará un discurso de clausura del acto patrio.

Puntos para observar el desfile cívico-escolar este 15 de septiembre

Estos son los puntos ideales para disfrutar del desfile y tomar fotografías y videos de los estudiantes que desfilarán este 15 de septiembre, según información hemerográfica de Prensa Libre. Además, podrá observar a los alumnos que participan en las distintas bandas escolares.

Plaza Barrios. Ubicada entre la 18 calle y 7 avenida de la zona 1, es el punto de salida de la actividad. Escuela Dolores Bedoya de Molina. Frente al centro educativo, habrá un área propicia para observar el evento. Está en la 18 calle y 7 avenida de la zona 1 capitalina. Frente al antiguo edificio de Telgua (hoy Claro). Se encuentra junto a Correos. Ofrece una vista amplia para el público. Plaza de la Constitución. Se estima que este año habrá graderíos en el entorno del lugar para mayor comodidad. Parque San Sebastián. Uno de los puntos icónicos para disfrutar del desfile cívico-escolar que se realiza cada año.

Los mejores puntos para recorrer el desfile. (Infografía Prensa Libre: David Morales)

(Con información de Esdras Laz e Ingrid Reyes)