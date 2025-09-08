Mapa del nuevo recorrido del desfile del 15 de septiembre en Ciudad de Guatemala

escenario

Mapa del nuevo recorrido del desfile del 15 de septiembre en Ciudad de Guatemala

Este próximo 15 de septiembre se realizará el desfile cívico-escolar, como ocurre tradicionalmente cada año. Conozca el mapa del recorrido en ciudad de Guatemala.

María Alejandra Guzmán

|

desfile 15 de septiembre independencia guatemala

El desfile cívico-escolar del 15 de septiembre es uno de los eventos patrios emblemáticos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El desfile cívico-escolar se celebra cada 15 de septiembre en Guatemala, con motivo de la conmemoración de la firma de la independencia del país.

En septiembre del 2025 se contemplan alrededor de 500 desfiles en el perímetro capitalino, explica el intendente de la Policía Municipal de Tránsito a Prensa Libre. Entretanto, el desfile principal se efectuará el lunes 15 de septiembre. Se trata del desfile cívico-escolar que organiza la Dirección General de Educación Física (Digef) en colaboración con otras entidades.

Este recorrido será distinto al de ocasiones anteriores, ya que saldrá de la 7 avenida y 18 calle de la zona 1, se dirigirá por la 7 avenida hasta el Palacio Nacional de la Cultura, después a la 6 calle y tomará la izquierda para incorporarse al Paseo de la Sexta rumbo al Hipódromo del Norte, comentó Montejo.

Se estima un recorrido de poco más de dos kilómetros que iniciará a las 8 horas. Además, habrá otras actividades como el mensaje presidencial a las 7.45 horas, de acuerdo con los datos proporcionados por el intendente. En cuanto al cierre, este se efectuará a las 17.45 horas. El presidente Bernardo Arévalo brindará un discurso de clausura del acto patrio.

LECTURAS RELACIONADAS

15 de septiembre

5 poemas patrios que inspiran amor y reflexión sobre la identidad de Guatemala

Independencia de Guatemala

¿Cuándo se firmó la independencia de Guatemala?

Puntos para observar el desfile cívico-escolar este 15 de septiembre

Estos son los puntos ideales para disfrutar del desfile y tomar fotografías y videos de los estudiantes que desfilarán este 15 de septiembre, según información hemerográfica de Prensa Libre. Además, podrá observar a los alumnos que participan en las distintas bandas escolares.

  1. Plaza Barrios. Ubicada entre la 18 calle y 7 avenida de la zona 1, es el punto de salida de la actividad.
  2. Escuela Dolores Bedoya de Molina. Frente al centro educativo, habrá un área propicia para observar el evento. Está en la 18 calle y 7 avenida de la zona 1 capitalina.
  3. Frente al antiguo edificio de Telgua (hoy Claro). Se encuentra junto a Correos. Ofrece una vista amplia para el público.
  4. Plaza de la Constitución. Se estima que este año habrá graderíos en el entorno del lugar para mayor comodidad.
  5. Parque San Sebastián. Uno de los puntos icónicos para disfrutar del desfile cívico-escolar que se realiza cada año.
desfile civico 2
Los mejores puntos para recorrer el desfile. (Infografía Prensa Libre: David Morales)

(Con información de Esdras Laz e Ingrid Reyes)

LECTURAS RELACIONADAS

Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2025: Conozca a las 22 candidatas que buscan la corona

En la Plaza del Obelisco estudiantes y personas particulares encienden el fuego de sus antorchas para llevarlas a sus comunidades y escuelas. Fotografa Erick Avila 13/09/2024

Historia de la antorcha de Independencia y cinco imágenes para colorear para estudiantes

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

15 de septiembre Desfile de bandas Desfiles 15 de septiembre Independencia de Guatemala Tendencias 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS