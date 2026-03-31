El MP licita nueva compra de nueve vehículos blindados para su Departamento de Seguridad

El Ministerio Público (MP) busca la adquisición de nueve vehículos tipo picops blindados para su Departamento de Seguridad, según una licitación vigente hasta el 31 de marzo del 2026.

La nueva adquisición, bajo el número de orden en Guatecompras (NOG 29929539), se suma a una compra realizada en noviembre del 2025, cuando el MP adjudicó a Continental Motores S. A. la compra de dos picops blindados por un total de Q1 millón 560 mil.

De acuerdo con la nueva licitación pública MP-L-21-2025, los vehículos deberán ser modelo 2026 como mínimo y 2027 como máximo, con tracción 4x4, transmisión automática y motor diésel de 3 mil a 4 mil 500 cc. También deberán contar con capacidad para cinco pasajeros, doble cabina y sistemas reforzados de frenos y suspensión para soportar el peso del blindaje.

Uno de los principales requisitos es el blindaje nivel 7 o equivalente, considerado entre los más altos disponibles, con capacidad de resistir impactos de armas de fuego de calibres 7.62x51 mm y 5.56x45 mm.

La protección incluye vidrios polarizados oscuros, traslape balístico en puertas y neumáticos con sistema que permita continuar la marcha incluso tras un ataque. En el concurso, la institución justifica la compra por la "urgencia de dotar a la institución de nuevos vehículos blindados" para garantizar la protección del personal, de acuerdo con el "nivel de riesgo de sus funciones y amenazas" en relación con los casos que gestionan.

Compra reciente y antecedentes

En la licitación anterior, cada vehículo, marca Volkswagen, línea Amarok V6, modelo 2025, tuvo un costo de Q780 mil y contaba también con blindaje nivel 7.

Esa compra fue autorizada mediante la resolución RE DFG 0125-2025, firmada por la fiscal general, Consuelo Porras, y el secretario general en funciones, Erick Eduardo Schaeffer. Según el expediente, la adquisición se realizó por “urgencia” para fortalecer la logística de protección del personal del ente investigador.

En esa ocasión, el blindaje incluyó protección en techo, puertas, área frontal, tanque de combustible y piso con material antiesquirlas, diseñado para mitigar el impacto de metralla.

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Señalan amenazas por estructuras

La justificación, firmada entonces por el subjefe de seguridad, Antonio Englenton Peña, señala que el personal del MP enfrenta un aumento de amenazas relacionadas con el narcotráfico, maras, pandillas y estructuras del crimen organizado.

Además, indica que el parque vehicular actual es insuficiente para cubrir las necesidades operativas y de traslado.

El documento también advierte que los vehículos blindados requieren mantenimiento constante debido al peso adicional del blindaje, el estado de las carreteras y las largas distancias que recorren, factores que reducen su vida útil.

Procesos previos y limitaciones

No es la primera vez que el MP intenta ampliar su flota blindada. En el 2022 y el 2023, procesos similares para la compra de una camioneta blindada quedaron desiertos por falta de oferentes.

La última compra antes del 2025 se registró en el 2020, también con Continental Motores S. A., por un monto de Q1 millón 127 mil por dos unidades blindadas. A la empresa también se le adjudicó el contrato para la compra de las patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC), en seis concursos distintos que en suma alcanzaron un total de Q5.1 millones.

En tanto, el proceso más reciente para la compra de picops se inició en agosto del año pasado, pero tampoco se recibieron ofertas inicialmente, lo que obligó a prorrogar el concurso hasta octubre. Fue hasta noviembre cuando finalmente se adjudicó a un único proveedor.

Como antecedente, Antonio Englenton Peña fue capturado el 17 de octubre del 2025, señalado por el delito de abuso de autoridad, el mismo día en que se desarrollaban operativos por la fuga de reos en la cárcel de Fraijanes II.

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