PNC adquiere vehículos tipo SUV adaptadas como patrullas por un monto de Q2.6 millones

El Ministerio de Gobernación (Mingob) adquirió una flotilla de vehículos para la Policía Nacional Civil (PNC), incluidas camionetas Volkswagen Nivus, un tipo de vehículo que hasta ahora no se había utilizado en la institución, lo que llamó la atención por su diseño. En total, las adquisiciones suman más de Q2.6 millones, distribuidas entre tres procesos realizados en agosto del 2025.

El 12 de agosto del 2025 se adjudicó la compra de cuatro camionetas Suzuki Fronx modelo 2026 para la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), por un valor unitario de Q219 mil 385, lo que suma Q877 mil 540.

Estas SUV compactas fueron adaptadas como patrullas y cuentan con barras luminosas LED con 20 patrones de destello, sirenas electrónicas de 200 vatios, radios digitales de doble modo (analógico y digital) y bocinas de alta potencia.

El esquema azul y blanco, junto con la rotulación oficial con escudos y valores institucionales, facilita su identificación inmediata y visibilidad en operativos, según se menciona en el portal Guatecompras. La operación está registrada bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) 27144186, adjudicada a Autos Suzuki de Centro América, S. A.

Patrullas equipadas

El 5 de agosto del 2025 se adquirieron cuatro camionetas Volkswagen Nivus modelo 2025, por un total de Q899 mil 600, destinadas a la Subdirección General de Estudios y Doctrina, que administra la Academia Policial en la zona 6 de la capital.

Esta adquisición se identifica con el NOG 27089266, y fue adjudicada a Continental Motores, S. A.

Estas unidades combinan estructura de aluminio y bases de hierro liviano, paneles de policarbonato resistentes a rayos UV y sistemas de iluminación LED de alta eficiencia.

Además, cuentan con módulos de luces callejoneras blancas, circuitos eléctricos optimizados, panel central de control y espacios de rotulación reflectiva para placas y señalización, lo que garantiza visibilidad y seguridad durante traslados.

En videos que circulan en redes sociales, especialmente en TikTok, se observan las nuevas camionetas Nivus, adaptadas como autopatrullas de la PNC, mientras circulan por distintas calles de la capital.

La compra se justificó como un registro logístico esencial para trasladar de forma segura y eficiente al personal en actividades académicas, administrativas y operativas, con el fin de optimizar tiempos, reducir costos de transporte externo y asegurar la puntualidad en los procesos formativos de la PNC.

Nuevas camionetas

El 13 de agosto del 2025 se adquirieron otras cuatro camionetas por Q899 mil 604, destinadas a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica.

La operación fue registrada con el NOG 27091430, también adjudicada a Continental Motores, S. A.

El fin de estas camionetas, según los oficios, son garantizar la movilidad del personal y equipo en operativos antinarcóticos, tanto en los perímetros de las sedes policiales como en intervenciones en distintos departamentos del país.

Cada unidad cuenta con características similares a las de la SGIC, como iluminación LED y rotulación oficial.

En conjunto, las tres licitaciones suman Q2 millones 676 mil 744.

Cancelan compra de patrullas

La PNC canceló recientemente la adjudicación por Q365 millones para la compra de mil patrullas a Changhe Motors, luego de detectar una inconsistencia en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) consignado en la documentación presentada por la empresa.

La cancelación que se informó el 5 de septiembre último, indicaba que originalmente, la oferta de Changhe Motors había sido adjudicada tras desestimar una inconformidad de otra compañía. Sin embargo, la Junta de Licitación determinó que la discrepancia entre el número consignado en la oferta y el documento físico era “insubsanable”, por lo que se declaró la “no adjudicación” del proceso.

La situación también generó conflicto con Isuzu, que aseguró que únicamente sus distribuidores autorizados en Guatemala —Autocom y Canella— pueden comercializar los modelos D-Max y mu-X. Changhe Motors sostiene que su autorización es exclusiva para compras del gobierno y que la documentación que presentó es válida para este fin.

De haberse concretado el contrato, las primeras 220 unidades se habrían entregado en 60 días, y 150 adicionales en enero de 2026, según la empresa.

Actualmente, la PNC cuenta con 6 mil 199 patrullas en circulación, mientras que otras 2 mil 650 están fuera de servicio por daños irreparables.

Cartera sigue licitando

El Ministerio de Gobernación lanzó la licitación para la compra de mil motocicletas destinadas a reforzar los patrullajes de la Policía Nacional Civil (PNC), con un presupuesto de Q58 millones, según el Plan Anual de Compras.

El proceso, publicado en Guatecompras el 5 de agosto de 2025 (NOG 26065843), permitirá la presentación de ofertas hasta el 17 de septiembre en la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC, en zona 6 de la capital.

La entrega de las motocicletas se realizará en tres fases: 300 unidades en los primeros tres meses, 350 al cabo de seis meses y 350 restantes en nueve meses, garantizando así la incorporación gradual al parque vehicular de la institución.

