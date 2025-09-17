Disturbios en antorchas: el director de la PNC advierte sobre violencia y riesgos en futuras celebraciones

Tras los disturbios registrados durante los festejos de independencia a nivel nacional, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, lanzó una advertencia directa sobre lo que podría ocurrir en el 2026.

Según el análisis de riesgo sobre los hechos observados en días recientes, el próximo año las celebraciones de independencia podrían salirse de control y derivar en hechos de violencia graves. “Si no hacemos nada, estamos hablando de que se va a salir de control a un grado que va a haber fallecidos y personas gravemente heridas el otro año”, dijo.

Durante las celebraciones se registraron actos de vandalismo y agresiones contra participantes de las antorchas, en los que estuvieron involucrados adultos, adolescentes e incluso niños acompañados de sus padres.

Algunos lanzaron objetos y bolsas con agua sucia o con hielo, poniendo en riesgo a ciudadanos y a los propios agentes, mencionó.

El director subrayó que lo más preocupante fue constatar que muchos de los hechos fueron cometidos por niños y adolescentes en presencia de sus propios padres.

“La mayor parte de personas que estaban realizando este tipo de agresiones eran niños y hasta con presencia de los padres de familia, que lo veían con risa mientras lanzaban objetos contundentes”, señaló.

El director de la PNC advirtió que el mayor riesgo no fueron las bolsas de agua o hielo en sí, sino el contexto en que se lanzaban: “Hay bastante gente armada en las calles, bajo efectos de licor. Imagínese que a alguien así le tiren una bolsa con agua, es capaz de accionar su arma y matar a un niño o a varias personas”, alertó.

El funcionario explicó que los policías actuaron priorizando la seguridad, evitando confrontaciones que pudieran escalar a situaciones más graves, especialmente en municipios con antecedentes de conflictividad social y ataques a agentes.

Señaló, además, que muchos jóvenes estaban con alto nivel e alcohol o drogas, lo que aumenta el riesgo de agresiones durante estos eventos.

Destacó la importancia de implementar campañas de prevención desde meses antes de las festividades, involucrando a escuelas, iglesias y la comunidad, con el objetivo de garantizar que los festejos se desarrollen de manera segura y responsable.

Durante las celebraciones patrias se reportaron múltiples incidentes, entre ellos riñas, disturbios y un hecho en la calzada Roosevelt, zona 7, donde un microbús fue incendiado en pleno paso de una antorcha.

En el lugar resultaron lesionados dos motoristas y una mujer, además de daños materiales; versiones preliminares señalan que el incidente pudo originarse tras un atropello, aunque las autoridades no lo confirmaron.

Un video mostró también que un bus en Morales, Izabal, fue impactado en el parabrisas y las ventanas por una bolsa de hielo lanzada desde un picop; el conductor alertó a otros usuarios sobre el peligro.

El presidente Bernardo Arévalo calificó lo ocurrido como “un problema complejo” y señaló que no basta con imponer prohibiciones, sino que se requiere cambiar el comportamiento de la población.

“Aquí hay un hecho que es una celebración, una expresión de fervor patrio que de repente se convierte en oportunidad de tener actitudes que son cualquier cosa, menos de buena voluntad hacia nuestros connacionales”, dijo.

Agregó que para evitar estos actos se necesita una articulación más amplia entre gobierno, familias, escuelas, clubes, organizaciones sociales e iglesias.

“Lo que se requiere es que todas las instituciones, sectores y actores hagan su parte para reorientar ese comportamiento problemático hacia uno que permita celebrar de manera segura y libre la fiesta patria”, afirmó.

Lea también: Condenan a tres años de prisión a mujer que, sin licencia, conducía tráiler que dañó el puente de la Penitenciaría