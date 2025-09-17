Condenan a tres años de prisión a mujer que, sin licencia, conducía tráiler que dañó el puente de la Penitenciaría

El Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, con competencia en Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural, condenó a tres años de prisión a Kimberli M. por el delito de depredación de bienes culturales, luego de comprobarse su responsabilidad en los daños causados al puente de la Penitenciaría, una estructura patrimonial ubicada en la zona 1 de la capital, informó este miércoles 17 de septiembre el Miniserio Público (MP).

La sentencia responde a un hecho ocurrido el 17 de agosto de 2023, cuando la ahora condenada conducía un cabezal con furgón por la 7.a avenida y 22 calle, sin contar con la licencia correspondiente para operar transporte pesado.

Según la investigación de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, el vehículo impactó contra la bóveda del puente, causando desprendimiento de material, fisuras y múltiples rayones.

Especialistas en restauración y conservación evaluaron los daños e indicaron que el impacto comprometió elementos arquitectónicos originales de la estructura, afectando su valor histórico y simbólico.

El puente, con más de un siglo de existencia, forma parte del conjunto urbano protegido por el Estado y está declarado patrimonio cultural de la nación.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó peritajes técnicos, testimonios de expertos y registros fotográficos que demostraron la magnitud del daño. Asimismo, se acreditó que la conducta negligente de la sindicada contravenía las normativas de tránsito y protección patrimonial vigentes.

“El fallo reafirma la obligación de proteger nuestros bienes culturales y envía un mensaje claro de que los actos de imprudencia que afecten el patrimonio no quedarán impunes”, indicó una fuente del MP.

Además de la pena de prisión, la condena incluye la reparación del daño moral, cuyo monto será determinado en sede civil, según se informó durante la audiencia.

