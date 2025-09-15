Incidentes durante fiestas de independencia dejan heridos en distintos puntos de Guatemala

Sucesos

Incidentes durante fiestas de independencia dejan heridos en distintos puntos de Guatemala

Cuerpos de socorro han reportado numerosos incidentes durante las festividades de independencia de Guatemala desde el pasado 14 de septiembre.

|

Incidentes durante actividades de independencia

Los cuerpos de socorro han registrado numerosos incidentes durante algunas actividades cívicas en Guatemala por el día de la Independencia. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Desde el pasado 14 de septiembre comenzaron las actividades por la independencia de Guatemala, que van desde desfiles hasta los populares recorridos de antorchas.

Sin embargo, los cuerpos de socorro han reportado numerosos incidentes durante estas festividades, que se llevan a cabo en distintas partes del país, y que han dejado a varias personas heridas o afectadas.

Por ejemplo, los Bomberos Municipales informaron ese día que dos personas resultaron heridas luego de ser atropelladas por un autobús durante una caminata con antorchas.

El hecho ocurrió en el bulevar Liberación y 15 avenida, zona 13 capitalina. Ambas personas fueron trasladadas al Hospital General.

EN ESTE MOMENTO

tiktok pasará a ser administrado por el estados unidos, luego de que china cediera los derechos.

TikTok será propiedad de Estados Unidos tras acuerdo entre Trump y China

Incidentes durante actividades de independencia

Incidentes durante fiestas de independencia dejan heridos en distintos puntos de Guatemala

(Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

En el anillo Periférico y distribuidor vial Mariscal, zona 11, los bomberos reportaron que dos personas murieron en un accidente de tránsito. Supuestos testigos afirman que las víctimas participaban en una caminata con antorchas.

(Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Otro atropello ocurrió también el domingo anterior en la 6ª avenida y 5ª calle, zona 1, donde un vehículo colisionó con una joven mientras realizaba una actividad deportiva por las fiestas patrias.

Ese mismo día, en Bárcenas, Villa Nueva, varios videos registraron supuestos enfrentamientos derivados del paso de antorchas.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales informaron el domingo sobre un incidente en San Luis Las Carretas, Sacatepéquez.

LECTURAS RELACIONADAS

Marco Rubio

Marco Rubio felicita a Guatemala por su independencia y destaca su relación sólida con EE. UU.

Homenaje en Turquía la Torre de Çamlıca se ilumina por la independencia de Guatemala

Homenaje en Turquía: la Torre de Çamlıca se ilumina por la independencia de Guatemala

En el lugar, dos personas que participaban en un recorrido de antorchas resultaron con lesiones tras ser golpeadas con bolsas de hielo.

Otro incidente se registró en la comunidad Laguna Seca 3, Santo Tomás Chiché, El Quiché, donde una estudiante menor sufrió quemaduras de tercer grado en los brazos por manipular una antorcha.

Otros hechos

Durante estos días, los cuerpos de socorro también han atendido otros incidentes, como un ataque armado en la calzada Roosevelt y 5ª avenida, zona 11, donde un hombre resultó herido de bala en la pierna izquierda.

Otro hecho similar ocurrió en la 20 avenida y 3ª calle, zona 6, donde un hombre también fue herido con arma de fuego.

Los Bomberos Voluntarios informaron el pasado domingo sobre un ataque armado en la 9ª avenida 14-67, zona 7, colonia La Verbena, donde se registraron un herido y un fallecido.

Lea también: Continúa la búsqueda de menor que fue arrastrado por correntadas del río Las Vacas

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Antorchas Ataques armados Bomberos Municipales Independencia Independencia de Guatemala Violencia en Guatemala 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS