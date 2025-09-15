Incidentes durante fiestas de independencia dejan heridos en distintos puntos de Guatemala

Desde el pasado 14 de septiembre comenzaron las actividades por la independencia de Guatemala, que van desde desfiles hasta los populares recorridos de antorchas.

Sin embargo, los cuerpos de socorro han reportado numerosos incidentes durante estas festividades, que se llevan a cabo en distintas partes del país, y que han dejado a varias personas heridas o afectadas.

Por ejemplo, los Bomberos Municipales informaron ese día que dos personas resultaron heridas luego de ser atropelladas por un autobús durante una caminata con antorchas.

El hecho ocurrió en el bulevar Liberación y 15 avenida, zona 13 capitalina. Ambas personas fueron trasladadas al Hospital General.

(Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

En el anillo Periférico y distribuidor vial Mariscal, zona 11, los bomberos reportaron que dos personas murieron en un accidente de tránsito. Supuestos testigos afirman que las víctimas participaban en una caminata con antorchas.

(Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Otro atropello ocurrió también el domingo anterior en la 6ª avenida y 5ª calle, zona 1, donde un vehículo colisionó con una joven mientras realizaba una actividad deportiva por las fiestas patrias.

#accidenteDeTránsito 6a avenida y 5a calle zona1,ciudad

Una joven es atropellada por un vehículo cuando se encontraba realizando una actividad deportiva referente a las fiestas patrias fue trasladada en estado delicado @HospigenGT pic.twitter.com/B5E1fbHwoX — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 15, 2025

Ese mismo día, en Bárcenas, Villa Nueva, varios videos registraron supuestos enfrentamientos derivados del paso de antorchas.

Por su parte, los Bomberos Municipales Departamentales informaron el domingo sobre un incidente en San Luis Las Carretas, Sacatepéquez.

En el lugar, dos personas que participaban en un recorrido de antorchas resultaron con lesiones tras ser golpeadas con bolsas de hielo.

🚨 Personas heridas🚨



San Luis Las Carretas, Pastores, Sacatepéquez, dos personas que participaban en el recorrido de una antorcha resultaron con lesiones tas ser impactadas por bolsas de hielo que personas desconocidas les lanzaron, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de… pic.twitter.com/6EVPYU3KNy — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 14, 2025

Otro incidente se registró en la comunidad Laguna Seca 3, Santo Tomás Chiché, El Quiché, donde una estudiante menor sufrió quemaduras de tercer grado en los brazos por manipular una antorcha.

🚨Menor con quemaduras 🚨



Comunidad Laguna Seca 3, Santo Tomás Chiché, El Quiché, estudiante resulta con quemaduras de tercer grado en las extremidades superiores al manipular una antorcha, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Santo Tomás Chiché a bordo de la unidad RD-57… pic.twitter.com/IUavh7rVjf — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) September 15, 2025

Otros hechos

Durante estos días, los cuerpos de socorro también han atendido otros incidentes, como un ataque armado en la calzada Roosevelt y 5ª avenida, zona 11, donde un hombre resultó herido de bala en la pierna izquierda.

Otro hecho similar ocurrió en la 20 avenida y 3ª calle, zona 6, donde un hombre también fue herido con arma de fuego.

Los Bomberos Voluntarios informaron el pasado domingo sobre un ataque armado en la 9ª avenida 14-67, zona 7, colonia La Verbena, donde se registraron un herido y un fallecido.

