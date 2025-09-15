Continúa la búsqueda de menor que fue arrastrado por correntadas del río Las Vacas

Los Bomberos Municipales informaron este lunes 15 de septiembre que continúa la búsqueda de una persona menor de edad que fue arrastrada por las correntadas.

El hecho ocurrió el sábado 13 de septiembre, cuando una madre y dos hijos fueron sorprendidos por las correntadas del río bajo el puente El Incienso.

De acuerdo con los socorristas, las fuertes lluvias causaron la crecida repentina del río Las Vacas, y al parecer, la familia buscaba material reciclable cuando fue sorprendida.

Los socorristas informaron del rescate con vida de un menor de 13 años de edad, que fue llevado a un centro asistencial.

Así también fue rescatada la madre de los menores, de 22 años, que fue llevada el Hospital General San Juan de Dios.

Sin embargo, este lunes 15 de septiembre se reanudó la búsqueda del otro menor de edad que también fue llevado por la corriente.

Los Bomberos Voluntarios debieron utilizar técnicas especializadas de salvamento, por el difícil acceso al río, así como por la fuerza que sus corrientes llevaban.

El oficial Rafael Zúñiga, de los Bomberos Municipales, dijo este lunes que las tareas se llevan a cabo en forma minuciosa.