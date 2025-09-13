Sucesos
Río Las Vacas arrastra a tres personas; rescatan a dos y buscan a un niño
Tres personas fueron arrastradas por el río Las Vacas, debajo del puente El Incienso.
Bomberos Voluntarios y la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército rescatan a personas arrastradas por el río Las Vacas.(Foto Prensa Libre: tomada de la cuenta de X @Ejercito_GT)
Las fuertes lluvias de este sábado 13 de septiembre provocaron la crecida del río Las Vacas, que pasa debajo del puente El Incienso. La fuerza del agua arrastró a tres personas, lo que movilizó a los cuerpos de socorro para localizarlas.
Los Bomberos Voluntarios descendieron el barranco con equipo de rescate acuático. Lograron rescatar a un menor de 13 años, quien fue examinado y se determinó que su condición era estable. Se informó que fue entregado a su familia.
Otro equipo de socorristas se movilizó río abajo, donde encontraron a una mujer de 22 años, quien fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.
Videos difundidos en la cuenta de X del Ejército de Guatemala muestran cómo se realizó el rescate de una de las personas que estaba sobre un montículo de tierra y basura, a un lado de la corriente de agua que bajaba con fuerza.
Los trabajos de búsqueda y rescate continúan, pues se sabe que otro menor fue arrastrado por la corriente de aguas negras y no ha sido localizado.
En las acciones de rescate también participó el Ejército de Guatemala, a través de la Brigada Humanitaria y de Rescate.
Una de las hipótesis que se maneja es que los menores buscaban material reciclable en el lugar, pero el río creció y los arrastró.
