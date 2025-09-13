Río Las Vacas arrastra a tres personas; rescatan a dos y buscan a un niño

Sucesos

Río Las Vacas arrastra a tres personas; rescatan a dos y buscan a un niño

Tres personas fueron arrastradas por el río Las Vacas, debajo del puente El Incienso.

Bomberos Voluntarios y la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército rescatan a personas arrastradas por el río Las Vacas. (Foto Prensa Libre: tomada de la cuenta de X @Ejercito_GT)

Las fuertes lluvias de este sábado 13 de septiembre provocaron la crecida del río Las Vacas, que pasa debajo del puente El Incienso. La fuerza del agua arrastró a tres personas, lo que movilizó a los cuerpos de socorro para localizarlas.

Los Bomberos Voluntarios descendieron el barranco con equipo de rescate acuático. Lograron rescatar a un menor de 13 años, quien fue examinado y se determinó que su condición era estable. Se informó que fue entregado a su familia.

Otro equipo de socorristas se movilizó río abajo, donde encontraron a una mujer de 22 años, quien fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.

Videos difundidos en la cuenta de X del Ejército de Guatemala muestran cómo se realizó el rescate de una de las personas que estaba sobre un montículo de tierra y basura, a un lado de la corriente de agua que bajaba con fuerza.

Los trabajos de búsqueda y rescate continúan, pues se sabe que otro menor fue arrastrado por la corriente de aguas negras y no ha sido localizado.

En las acciones de rescate también participó el Ejército de Guatemala, a través de la Brigada Humanitaria y de Rescate.

Una de las hipótesis que se maneja es que los menores buscaban material reciclable en el lugar, pero el río creció y los arrastró.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

