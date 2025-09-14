Lanzamiento de bolsas con agua y hielo pone en riesgo recorridos de antorchas: Hay personas heridas

Lanzar bolsas con agua se ha convertido en una costumbre entre quienes participan en los recorridos de antorchas durante las fiestas patrias. Sin embargo, esta práctica ha resultado peligrosa.

Durante este 14 de septiembre se reportaron varios casos de personas lastimadas por bolsas arrojadas, algunas de ellas contenían agua congelada.

Una unidad de transporte pesado que transitaba por Morales, Izabal, fue impactada en el vidrio delantero por una bolsa con hielo lanzada desde un picop. El conductor advirtió en redes sociales sobre lo sucedido para alertar a quienes circulaban por el sector.

No fue el único caso. Un conductor denunció, mediante un video publicado en la cuenta de Facebook de Noticias del Valle, que un niño lanzó una bolsa con piedras que cayó sobre el vidrio de su automóvil. Otro caso involucró a un motorista que fue impactado en el ojo por una bolsa con agua, lo que le impidió continuar su trayecto.

El Informativo San Luis publicó que un grupo de antorchistas lanzó bolsas con agua a un vehículo, cuyos ocupantes, molestos, respondieron con disparos. El incidente ocurrió en el puente San Francisco, en Morales, Izabal.

Por su parte, varias personas que viajaban en un bus en el sector de La Blanca, San Marcos, lamentaron que vecinos del lugar les arrojaran bolsas con hielo, que impactaron contra el vidrio delantero del vehículo. El grupo se dirigía a participar en el traslado del fuego patrio.

En San Luis Las Carretas, Pastores, Sacatepéquez, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que dos personas que participaban en el recorrido de una antorcha resultaron lesionadas tras ser impactadas por bolsas de hielo lanzadas por desconocidos. Las víctimas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.