En pleno paso de antorcha: Incendian un microbús en la Roosevelt

Un microbús fue consumido por las llamas la noche del domingo 14 de septiembre, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El hecho ocurrió en la 33 avenida, calzada Roosevelt, zona 7, informó Amílcar Montejo, intendente de la PMT.

De acuerdo con versiones preliminares, fueron los participantes de una antorcha quienes incendiaron el vehículo.

Según Montejo, varias personas se salvaron de quemarse, ya que salieron huyendo del lugar.

Dentro del vehículo, se habrían encontrado envases de bebidas alcohólicas.

Montejo informó que tres personas resultaron heridas en el confuso incidente: dos motoristas y una mujer.

Medios de comunicación informaron que, al parecer, la riña había empezado antes del incidente, cuando el microbús había atropellado a miembros de la caravana que llevaba la antorcha.

No se conocen detalles sobre el conductor del microbús.