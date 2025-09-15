En pleno paso de antorcha: Incendian un microbús en la Roosevelt

En pleno paso de antorcha: Incendian un microbús en la Roosevelt

De acuerdo con testigos en el lugar, un grupo de personas que llevaban el fuego patrio incendiaron el automotor.

(Foto: PMT/Amílcar Montejo/vía: X)

Un microbús fue consumido por las llamas la noche del domingo 14 de septiembre, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El hecho ocurrió en la 33 avenida, calzada Roosevelt, zona 7, informó Amílcar Montejo, intendente de la PMT.

De acuerdo con versiones preliminares, fueron los participantes de una antorcha quienes incendiaron el vehículo.

Según Montejo, varias personas se salvaron de quemarse, ya que salieron huyendo del lugar.

Dentro del vehículo, se habrían encontrado envases de bebidas alcohólicas.

Montejo informó que tres personas resultaron heridas en el confuso incidente: dos motoristas y una mujer.

Medios de comunicación informaron que, al parecer, la riña había empezado antes del incidente, cuando el microbús había atropellado a miembros de la caravana que llevaba la antorcha.

No se conocen detalles sobre el conductor del microbús.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

