Videos | Reportan peleas por paso de antorchas en Bárcenas, Villa Nueva

Comunitario

Videos | Reportan peleas por paso de antorchas en Bárcenas, Villa Nueva

Varias peleas se registraron la noche del 14 de septiembre en Bárcenas, Villa Nueva, por el paso de antorchas y el lanzamiento de bolsas con agua.

|

Varias peleas se registraron el sábado 14 de septiembre en Bárcenas, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: imagen tomada de video de Noti Bárcenas, Villa Nueva)

Lo que debía ser una fiesta cívica terminó en discordia. En redes sociales circulan varios videos de peleas ocurridas el 14 de septiembre en Bárcenas, Villa Nueva.

Según las imágenes, la disputa comenzó por el paso de antorchas y el lanzamiento de bolsas con agua.

Uno de los videos difundidos muestra que un grupo, ubicado en el sector del Amate, decidió mojar a pasajeros de un bus, quienes bajaron a enfrentarse con ellos.

Mujeres y hombres se agreden con puños, patadas e insultos, mientras transeúntes observan a la distancia.

EN ESTE MOMENTO

Controles de transparencia en obras persona verificando

El gobierno recurre a estándares internacionales para confiar la transparencia de las licitaciones de grandes proyectos de energía e hidrocarburos

Lluvia desploma quiosco en parque de La Democracia: hay una persona muerta y varios heridos

En otra grabación se ve cómo varios hombres se enfrentan, y personas alrededor comienzan a lanzarles objetos. Poco a poco, más individuos se suman a la pelea.

El incidente ocurrió en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Fiestas Patrias en Guatemala Pelea callejera 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS