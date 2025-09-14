Videos | Reportan peleas por paso de antorchas en Bárcenas, Villa Nueva

Lo que debía ser una fiesta cívica terminó en discordia. En redes sociales circulan varios videos de peleas ocurridas el 14 de septiembre en Bárcenas, Villa Nueva.

Según las imágenes, la disputa comenzó por el paso de antorchas y el lanzamiento de bolsas con agua.

Uno de los videos difundidos muestra que un grupo, ubicado en el sector del Amate, decidió mojar a pasajeros de un bus, quienes bajaron a enfrentarse con ellos.

Mujeres y hombres se agreden con puños, patadas e insultos, mientras transeúntes observan a la distancia.

En otra grabación se ve cómo varios hombres se enfrentan, y personas alrededor comienzan a lanzarles objetos. Poco a poco, más individuos se suman a la pelea.

El incidente ocurrió en la zona 3 de Bárcenas, Villa Nueva.