Marco Rubio felicita a Guatemala por su independencia y destaca su relación sólida con EE. UU.

Política

Marco Rubio felicita a Guatemala por su independencia y destaca su relación sólida con EE. UU.

Durante las celebraciones de Independencia en Guatemala, el secretario de estado de EE. UU., Marco Rubio, expreso sus felicitaciones en un comunicado oficial.

|

Marco Rubio

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, EE. UU., el 11 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 15 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció por el 204 aniversario de la independencia de Guatemala.

Mediante un comunicado oficial de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Rubio extendió sus felicitaciones al pueblo guatemalteco por la celebración.

Además de las congratulaciones, Rubio señaló que, actualmente, Guatemala y EE. UU. gozan de una “relación sólida” y afirmó que ambas naciones se encuentran en constante crecimiento.

“EE. UU. y Guatemala gozan de una relación sólida basada en un compromiso compartido con la prosperidad económica, la seguridad regional y el combate a la inmigración ilegal”, afirmó Rubio en el comunicado oficial.

EN ESTE MOMENTO

Marco Rubio

Marco Rubio felicita a Guatemala por su independencia y destaca su relación sólida con EE. UU.

Trump asumió el mando de la policía de Washington DC y desplegó agentes de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia, lo que ha generado una fuerte polémica.

Trump amenaza con declarar una emergencia nacional en Washington para controlar el crimen

El funcionario señaló que, desde el inicio del mandato de Bernardo Arévalo, Guatemala “ha recibido a miles de personas repatriadas desde EE. UU.”, además de extraditar a numerosos “criminales peligrosos”.

“Guatemala continúa siendo un socio firme en la lucha contra traficantes de drogas y los carteles, lo que hace que los ciudadanos de ambos países estén más seguros”, señaló el secretario.

También añadió que, en el 2025, ambos países firmaron “acuerdos históricos” en materia de infraestructura, gestión migratoria y cooperación en seguridad.

“Estos acuerdos ejemplifican cómo nuestros más de 175 años de relaciones bilaterales han avanzado la seguridad y la creación de empleos”, agregó.

Lea también: En Directo: Guatemaltecos se deleitan con el Desfile Cívico Escolar del 15 de septiembre

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Embajada de EE. UU. en Guatemala Independencia Independencia de Guatemala Marco Rubio Marco Rubio secretario de Estado de EE. UU. Secretario de Estado 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS