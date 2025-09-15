Marco Rubio felicita a Guatemala por su independencia y destaca su relación sólida con EE. UU.

Este 15 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció por el 204 aniversario de la independencia de Guatemala.

Mediante un comunicado oficial de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Rubio extendió sus felicitaciones al pueblo guatemalteco por la celebración.

Además de las congratulaciones, Rubio señaló que, actualmente, Guatemala y EE. UU. gozan de una “relación sólida” y afirmó que ambas naciones se encuentran en constante crecimiento.

“EE. UU. y Guatemala gozan de una relación sólida basada en un compromiso compartido con la prosperidad económica, la seguridad regional y el combate a la inmigración ilegal”, afirmó Rubio en el comunicado oficial.

El funcionario señaló que, desde el inicio del mandato de Bernardo Arévalo, Guatemala “ha recibido a miles de personas repatriadas desde EE. UU.”, además de extraditar a numerosos “criminales peligrosos”.

“Guatemala continúa siendo un socio firme en la lucha contra traficantes de drogas y los carteles, lo que hace que los ciudadanos de ambos países estén más seguros”, señaló el secretario.

Mensaje del @SecRubio en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de Guatemala: https://t.co/iaN1SZgX8z — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 15, 2025

También añadió que, en el 2025, ambos países firmaron “acuerdos históricos” en materia de infraestructura, gestión migratoria y cooperación en seguridad.

“Estos acuerdos ejemplifican cómo nuestros más de 175 años de relaciones bilaterales han avanzado la seguridad y la creación de empleos”, agregó.

Lea también: En Directo: Guatemaltecos se deleitan con el Desfile Cívico Escolar del 15 de septiembre