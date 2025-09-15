En Directo: Comienza el Desfile Cívico Escolar del 15 de septiembre

El tradicional desfile cívico para conmemorar los 204 años de independencia patria comienza en el Centro Histórico capitalino.

Cientos de familias se dan cita este 15 de septiembre para apreciar las coloridas y sonoras bandas más importantes del país.

La razón del cambio, explicaron los organizadores, es que el Paseo de la Sexta se ha reducido debido al aumento de los comercios, lo que reduce grandemente la libertad, tanto para el público como para las bandas participantes.

Al menos 120 bandas escolares —entre tradicionales, marciales, latin band y marching band— llenarán de música y color el tradicional Desfile Cívico Escolar.

Como parte de la reestructuración del recorrido, el Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia decidió trasladar este año la marcha de la 6.ª avenida a la 7.ª avenida de la zona 1.

