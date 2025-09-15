escenario
Homenaje en Turquía: la Torre de Çamlıca se ilumina por la independencia de Guatemala
Este 15 de septiembre se conmemoran 204 años de independencia de Guatemala. En el marco del festejo patrio, Turquía homenajeó a Guatemala al iluminar la Torre de Çamlıca.
La Torre de Çamlıca fue iluminada por la independencia de Guatemala en la v´íspera del 15 de septiembre. (Foto Prensa Libre: cortesía Eduardo Hernández, embajador de Turquía en Guatemala)
La Torre de Çamlıca, la estructura más alta de Estambul, Turquía, se iluminó con los colores de la bandera nacional para conmemorar el 204 aniversario de la independencia de Guatemala, informó Eduardo Hernández, embajador de Guatemala en Turquía.
En distintas imágenes se observa que la iluminación de la estructura emulaba la forma de la bandera de Guatemala. Se trata de uno de los sitios más visitados de Estambul. “La torre tiene una altura total de 369 metros, de los cuales 221 metros corresponden a una estructura de hormigón armado de 49 plantas (con 18 metros bajo tierra)”, comenta Hernández.
Asimismo, el embajador guatemalteco añade que la antena de acero que la corona mide 168 metros: “En total, alcanza 587 metros sobre el nivel del mar”, afirma.
De acuerdo con Hernández, esta iluminación especial se efectuó como parte de las festividades programadas por la embajada, durante la noche del 14 de septiembre y en las vísperas del 15.
¿Por qué se considera a la Torre de Çamlıca una joya en Estambul?
Este sitio representa un testimonio vivo del pasado, la historia y la cultura vibrante de Estambul, se menciona en el sitio Camlica Tower. Además, se señala que ofrece una vista panorámica única de 360 grados, gastronomía de la región y espacios verdes para los visitantes.
Los turistas que visitan el lugar realizan recorridos panorámicos virtuales por las maravillas de Estambul desde la torre, y también pueden disfrutar de una exhibición interactiva conocida como Misión Luna de Çamlıca.
Actividades en Turquía para conmemorar la independencia de Guatemala
El embajador Hernández comenta que el 22 de septiembre habrá una recepción oficial en Ankara, capital de Turquía, en la que participarán altos funcionarios, empresarios y amigos de Guatemala.
"El 28 y 30 de septiembre tendremos conciertos de piano doble en Ankara y Estambul respectivamente con la participación de Yahaira Tubac y Roberto Pérez Chamalé", añade.