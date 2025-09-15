Homenaje en Turquía: la Torre de Çamlıca se ilumina por la independencia de Guatemala

La Torre de Çamlıca, la estructura más alta de Estambul, Turquía, se iluminó con los colores de la bandera nacional para conmemorar el 204 aniversario de la independencia de Guatemala, informó Eduardo Hernández, embajador de Guatemala en Turquía.

En distintas imágenes se observa que la iluminación de la estructura emulaba la forma de la bandera de Guatemala. Se trata de uno de los sitios más visitados de Estambul. “La torre tiene una altura total de 369 metros, de los cuales 221 metros corresponden a una estructura de hormigón armado de 49 plantas (con 18 metros bajo tierra)”, comenta Hernández.

Asimismo, el embajador guatemalteco añade que la antena de acero que la corona mide 168 metros: “En total, alcanza 587 metros sobre el nivel del mar”, afirma.

De acuerdo con Hernández, esta iluminación especial se efectuó como parte de las festividades programadas por la embajada, durante la noche del 14 de septiembre y en las vísperas del 15.

¿Por qué se considera a la Torre de Çamlıca una joya en Estambul?

Este sitio representa un testimonio vivo del pasado, la historia y la cultura vibrante de Estambul, se menciona en el sitio Camlica Tower. Además, se señala que ofrece una vista panorámica única de 360 grados, gastronomía de la región y espacios verdes para los visitantes.

La Torre de Çamlıca se considera la estructura más alta de Estambul. Se observa cómo emula los colores patrios de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Eduardo Hernández)

Los turistas que visitan el lugar realizan recorridos panorámicos virtuales por las maravillas de Estambul desde la torre, y también pueden disfrutar de una exhibición interactiva conocida como Misión Luna de Çamlıca.

La estructura refleja la imagen de la bandera de Guatemala durante la víspera de la independencia. (Foto Prensa Libre: cortesía Eduardo Hernández)

Actividades en Turquía para conmemorar la independencia de Guatemala

El embajador Hernández comenta que el 22 de septiembre habrá una recepción oficial en Ankara, capital de Turquía, en la que participarán altos funcionarios, empresarios y amigos de Guatemala.

"El 28 y 30 de septiembre tendremos conciertos de piano doble en Ankara y Estambul respectivamente con la participación de Yahaira Tubac y Roberto Pérez Chamalé", añade.