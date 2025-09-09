vida
Asueto del 15 de septiembre de 2025: 6 lugares turísticos para visitar durante el fin de semana largo en Guatemala
El próximo asueto del 15 de septiembre se considera descanso largo por caer en lunes. Tome nota de los sitios que puede visitar.
Tome nota de los lugares para visitar durante este asueto del 15 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)
Este 15 de septiembre del 2025 se conmemoran 204 años de la independencia de Guatemala. De acuerdo con el Código de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un descanso con goce de salario.
Además, el sector educativo también disfrutará este descanso largo, por lo que las familias podrán organizarse para convivir.
Antes de realizar su viaje, la Oficina de Comunicación del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recomienda revisar las condiciones meteorológicas, reservar hospedaje debido al aumento de la demanda en asuetos, vestir ropa adecuada, planificar la ruta para evitar el tráfico y respetar las costumbres locales del lugar que se visitará.
A continuación, enumeramos los lugares turísticos recomendados por el Inguat para este fin de semana largo:
6 sitios turísticos perfectos para el fin de semana largo
1. Parques temáticos de Retalhuleu
Este departamento es deal por los parques temáticos y de aventura que ofrece para las familias. Además, se pueden explorar otros sitios turísticos de la localidad.
2. Quetzaltenango
Con su clima fresco, aguas termales y arquitectura histórica, es una alternativa idónea para compartir en familia.
3. Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Ciudad vibrante que se caracteriza por su historia, gastronomía y vida cultural. Además, es una de las localidades más cercanas a la ciudad capital.
4.Lago de Atitlán, en Sololá
Rodeado de pueblos mayas y con actividades acuáticas, es un destino visitado por muchos turistas extranjeros.
5. Izabal - Río Dulce y Castillo de San Felipe
Ofrece playas caribeñas, un recorrido por el Río Dulce y el Castillo de San Felipe, lugares icónicos del departamento.
6. Semuc Champey en Alta Verapaz
Alta Verapaz es la cuna de una de naturaleza exuberante. Semuc Champey no puede faltar en la lista de atractivos del departamento. Para llegar, se recomienda atender las recomendaciones de la localidad.
¿Qué lugares son más accesibles para los guatemaltecos?
De acuerdo con el Inguat, esto dependerá de la ubicación de las personas, sus gustos y presupuestos. “Consideramos oportuno sugerir la visita a los atractivos más cercanos a sus lugares de residencia y aprovechar el turismo comunitario, ya que es una oportunidad para conocer tradiciones, artesanías y costumbres directamente con las comunidades”, indica la entidad.
Recomendaciones generales del Inguat
- Viaje en grupo para compartir gastos de transporte y hospedaje
- Lleve siempre efectivo, ya que en áreas rurales puede ser difícil encontrar cajeros automáticos
- Consuma productos de la gastronomía local para apoyar la economía de las comunidades
- Priorice la seguridad: no conduzca con cansancio, cuide sus pertenencias y utilice transporte autorizado
- Para asistencia e información turística, comuníquese al 1500, la central de llamadas del Inguat.
