Asueto del 15 de septiembre de 2025: 6 lugares turísticos para visitar durante el fin de semana largo en Guatemala

Este 15 de septiembre del 2025 se conmemoran 204 años de la independencia de Guatemala. De acuerdo con el Código de Trabajo, los trabajadores tienen derecho a un descanso con goce de salario.

Además, el sector educativo también disfrutará este descanso largo, por lo que las familias podrán organizarse para convivir.

Antes de realizar su viaje, la Oficina de Comunicación del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) recomienda revisar las condiciones meteorológicas, reservar hospedaje debido al aumento de la demanda en asuetos, vestir ropa adecuada, planificar la ruta para evitar el tráfico y respetar las costumbres locales del lugar que se visitará.

A continuación, enumeramos los lugares turísticos recomendados por el Inguat para este fin de semana largo:

6 sitios turísticos perfectos para el fin de semana largo

1. Parques temáticos de Retalhuleu

Este departamento es deal por los parques temáticos y de aventura que ofrece para las familias. Además, se pueden explorar otros sitios turísticos de la localidad.

El parque temático del Irtra Xocomil, ubicado en Retalhuleu, cuenta con piscinas y juegos acuáticos. Es uno de uno de los más visitados. (Foto, Prensa Libre: cortesía Irtra).

2. Quetzaltenango

Con su clima fresco, aguas termales y arquitectura histórica, es una alternativa idónea para compartir en familia.

Quetzaltenango está entre los preferidos del turismo interno. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

3. Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Ciudad vibrante que se caracteriza por su historia, gastronomía y vida cultural. Además, es una de las localidades más cercanas a la ciudad capital.

Vista del volcán de Agua desde Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

4.Lago de Atitlán, en Sololá

Rodeado de pueblos mayas y con actividades acuáticas, es un destino visitado por muchos turistas extranjeros.

El lago de Atitlán es considerado uno de los más hermosos a nivel mundial por algunos turistas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

5. Izabal - Río Dulce y Castillo de San Felipe

Ofrece playas caribeñas, un recorrido por el Río Dulce y el Castillo de San Felipe, lugares icónicos del departamento.

Castillo de San Felipe en Izabal. (Foto Prensa Libre: Inguat)

6. Semuc Champey en Alta Verapaz

Alta Verapaz es la cuna de una de naturaleza exuberante. Semuc Champey no puede faltar en la lista de atractivos del departamento. Para llegar, se recomienda atender las recomendaciones de la localidad.

Semuc Champey fue declarada por el Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP) en el año 2005 y en 1999 declarado como Monumento Natural por el presidente Álvaro Arzú. (Foto Prensa Libre: AFP)

¿Qué lugares son más accesibles para los guatemaltecos?

De acuerdo con el Inguat, esto dependerá de la ubicación de las personas, sus gustos y presupuestos. “Consideramos oportuno sugerir la visita a los atractivos más cercanos a sus lugares de residencia y aprovechar el turismo comunitario, ya que es una oportunidad para conocer tradiciones, artesanías y costumbres directamente con las comunidades”, indica la entidad.

Recomendaciones generales del Inguat

Viaje en grupo para compartir gastos de transporte y hospedaje

Lleve siempre efectivo, ya que en áreas rurales puede ser difícil encontrar cajeros automáticos

Consuma productos de la gastronomía local para apoyar la economía de las comunidades

Priorice la seguridad: no conduzca con cansancio, cuide sus pertenencias y utilice transporte autorizado

Para asistencia e información turística, comuníquese al 1500, la central de llamadas del Inguat.

