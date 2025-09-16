Director de la PNC asegura que agentes no intervinieron en quema de patrulla en San Andrés Itzapa para evitar que conflicto escalara

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, ofreció detalles del incidente ocurrido cuando una patrulla de la PNC fue incendiada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, la madrugada del 16 de septiembre de 2025.

Según el director, el ataque al vehículo fue resultado de una intervención policial durante una riña pública en el marco de las celebraciones de independencia.

Un grupo significativo confrontó a los agentes para evitar una captura, y por esa razón se priorizó mantener en el orden y se retiraron del lugar para evitar mayores confrontaciones.

“No quiere decir debilidad, sino prudencia. Había gran cantidad de personas en el lugar y se corría el riesgo de que un enfrentamiento terminara con heridos o muertos. Lo más importante era evitar una tragedia mayor”, aseguró el director.

Según el director, se realizó una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), y las investigaciones siguen su curso.

El funcionario indicó que se trató de un “tema de vandalismo y desorden público” en el contexto de los festejos de Independencia del 15 de septiembre y que ya se notificó al Ministerio Público (MP) con los nombres de algunos de los presuntos participantes en el hecho.

La patrulla dañada —identificada como la autopatrulla 094— quedó bajo resguardo del seguro para su reposición.

El director de la PNC recordó que San Andrés Itzapa tiene antecedentes de conflictividad con la Policía, incluyendo incidentes ocurridos en enero de 2024 que involucraron a agentes de la estación local en supuestas ejecuciones extrajudiciales, por las que están siendo procesados un grupo de agentes.

Señaló que estos hechos influyen en la forma en que la institución actúa actualmente, privilegiando la prudencia ante situaciones de riesgo, en lugar de confrontar directamente a grandes grupos de personas cuando existe peligro de que la situación se agrave.

Lea también: MP efectúa cateo en Huehuetenango por supuesto robo de inmueble para construir hotel y centro de convenciones

Contexto del incidente

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, el incendio se registró durante la madrugada del martes 16 de septiembre. Los socorristas sofocaron las llamas para evitar que el vehículo fuera consumido en su totalidad.

Información preliminar señala que el incidente ocurrió cuando agentes de la PNC intentaron intervenir a un grupo de personas que escandalizaba en la vía pública.

La presencia policial generó molestia entre los pobladores, quienes atacaron a los agentes y prendieron fuego a la unidad.

Ante la violencia de la turba, los policías decidieron retirarse del lugar.

El director de la PNC recordó que en otras comunidades ya se han registrado episodios de resistencia hacia la autoridad, lo que dificulta la labor policial.

“En algunos municipios del país hay rechazo hacia la PNC, en muchos casos por conflictos sociales o políticos. No es toda la población, pero hay grupos que buscan tomar la justicia por sus manos”, señaló.

“Nosotros siempre tenemos presencia a nivel nacional, inclusive hay unas comunidades en Huehuetenango que son cuatro municipios que no tienen sede policial. Se está haciendo la gestión para abrir sedes policiales a solicitud de la misma población. A veces no son todos los ciudadanos los que están en contra de las autoridades, sino algunos cuantos, ya sea por temas políticos o de conflictividad social que se vive”.

Antecedentes de conflictividad

El funcionario expuso que, en general, durante los festejos del fin de semana largo, del 12 al 15 de septiembre fue generalizada la alteración del orden por los incidentes y conductas peligrosas en los recorridos de antorchas, al lanzar bolsas de agua y con hielo a quienes participaban en las marchas.

Otros inconvenientes fueron las personas que ingerían alcohol y se tornaron violentas.

Lea también: “Estuvo atrincherado por tres horas”: PNC narra cómo un hombre disparó e hirió a agentes en la cabeza y abdomen