Sucesos
Turba incendia patrulla de la PNC en San Andrés Itzapa, Chimaltenango
Una patrulla de la Policía Nacional Civil fue destruida por el fuego en el área urbana de San Andrés Itzapa.
Autopatrulla de la PNC fue quemada por una turba en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) fue incendiada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
Añadieron que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el vehículo fuera consumido en su totalidad.
Se trata de la autopatrulla 094, que resultó con severos daños.
Según información preliminar, el incidente ocurrió cuando los agentes intentaron intervenir a un grupo de personas que escandalizaba.
Supuestamente, la presencia policial provocó la molestia de la turba, que prendió fuego a la unidad.
De acuerdo con medios locales, los agentes de la PNC fueron agredidos, por lo que decidieron retirarse.
