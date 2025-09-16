Turba incendia patrulla de la PNC en San Andrés Itzapa, Chimaltenango

Sucesos

Turba incendia patrulla de la PNC en San Andrés Itzapa, Chimaltenango

Una patrulla de la Policía Nacional Civil fue destruida por el fuego en el área urbana de San Andrés Itzapa.

Óscar García

y

|

Autopatrulla de la PNC fue quemada por una turba en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) fue incendiada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.


Añadieron que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el vehículo fuera consumido en su totalidad.

Se trata de la autopatrulla 094, que resultó con severos daños.

Según información preliminar, el incidente ocurrió cuando los agentes intentaron intervenir a un grupo de personas que escandalizaba.

EN ESTE MOMENTO

PLENO CSJ TEDOLULO CIFUENTES

Grupo dominante del Poder Judicial perfila cuatro candidatos para la nueva presidencia de la CSJ

Británico detenido por PNC

“Su dios le ordenó atacar”: PNC detiene a británico por atacar con un hacha a trabajador de un hotel


Supuestamente, la presencia policial provocó la molestia de la turba, que prendió fuego a la unidad.

De acuerdo con medios locales, los agentes de la PNC fueron agredidos, por lo que decidieron retirarse.

Para leer más: Turba quema subestación policial y vehículos en La Democracia

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García
Víctor Chamalé

Víctor Chamalé

Lee más artículos de Víctor Chamalé

ARCHIVADO EN:

Autopatrulla Chimaltenango Policía Nacional Civil San Andrés Itzapa 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS