Turba incendia patrulla de la PNC en San Andrés Itzapa, Chimaltenango

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) fue incendiada en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.



Añadieron que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el vehículo fuera consumido en su totalidad.



Se trata de la autopatrulla 094, que resultó con severos daños.



Según información preliminar, el incidente ocurrió cuando los agentes intentaron intervenir a un grupo de personas que escandalizaba.





Supuestamente, la presencia policial provocó la molestia de la turba, que prendió fuego a la unidad.



De acuerdo con medios locales, los agentes de la PNC fueron agredidos, por lo que decidieron retirarse.

