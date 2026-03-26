De Q32.4 millones a Q63.6 millones: CDAG duplicó costo de la remodelación del Doroteo Guamuch Flores y amplía trabajos

La remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores tendrá un costo de Q63.6 millones, más del doble del proyecto original estimado en Q32.4 millones. Tras el incumplimiento del contrato anterior, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) decidió trasladar la ejecución al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que cobrará alrededor de Q5 millones por la administración.

El PNUD es un organismo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que apoya a gobiernos en proyectos de desarrollo y, en este caso, se encargará de gestionar la licitación y ejecución de la obra, con el argumento de garantizar mayor transparencia y abrir la participación a empresas internacionales.

El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, explicó que el convenio contempla tres componentes: un acuerdo marco de cooperación, uno técnico y otro financiero.

“Según estimaciones son Q63.6 millones, pero esto ya incluye otro tipo de instalaciones que no estaban en el proyecto anterior”, señaló a reporteros a su salida de una citación en el Congreso de la República el miércoles 25 de marzo.

Gramilla híbrida, pista, iluminación y nuevas butacas

Entre las mejoras previstas figuran la instalación de gramilla híbrida con estándares internacionales, una nueva pista de atletismo, iluminación LED, 27 mil butacas y maquinaria para el mantenimiento del césped, describió Ardón durante la citación.

Además, el directivo deportivo indicó que algunos de estos elementos no estaban contemplados previamente y se iban a licitar por separado.

“Hay cosas nuevas, distintas al proyecto anterior, como la maquinaria, la iluminación y las butacas, que antes no se habían considerado dentro del mismo proceso”, afirmó.

Del monto total, el PNUD cobrará un 3% por gastos operativos y un 5% por administración, lo que suma cerca de Q5 millones. Según Ardón, el costo directo de la obra ronda los Q58 millones.

El funcionario defendió la decisión de delegar el proyecto al organismo internacional, al asegurar que este mecanismo permite internacionalizar la licitación.

“El proceso se ajusta a la ley, pero nos permite abrir la participación a empresas nacionales e internacionales”, indicó.

Además, subrayó que el PNUD será el encargado de administrar todo el proceso, incluyendo la ejecución del proyecto.

📄🩵 @CDAG_Guatemala informa sobre el mejoramiento integral del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el cual se desarrollará bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia junto a @PNUDGuatemala 🇬🇹



Conozca los detalles y alcances del nuevo convenio. pic.twitter.com/pdLfLmDzv5 — CDAG (@CDAG_Guatemala) March 17, 2026

Ardón también justificó el cambio de modelo tras experiencias previas con empresas locales. “Se intentó, pero muchas veces están relacionadas con mafias locales o tienen nexos políticos”, afirmó.

Según explicó, la fase administrativa del proyecto podría tardar entre cuatro y cinco meses, mientras que la ejecución se extendería entre 11 y 12 meses. La proyección es que los trabajos finalicen en septiembre de 2027.

Diputados señalan costos y delegación de funciones

No obstante, durante una citación en el Congreso, diputados cuestionaron tanto el aumento del costo como la decisión de delegar funciones al PNUD.

El diputado José Chic criticó que se destinen Q5 millones a un tercero para realizar tareas que, a su juicio, la CDAG debería asumir directamente.

Por su parte, la diputada Alma Luz Guerrero puso en duda la capacidad institucional de la entidad para ejecutar proyectos, al señalar que cuenta con presupuesto y personal técnico suficiente.

Las críticas también se dan en un contexto de señalamientos previos por deficiencias en la supervisión de obras, lo que ha incrementado el escrutinio sobre el nuevo convenio.

En medio de estos cuestionamientos, el 25 de febrero la diputada Karina Paz presentó 38 querellas relacionadas con posibles irregularidades en el proceso de remodelación.

Las acciones legales van dirigidas contra integrantes del Comité Ejecutivo de la CDAG y otros actores vinculados al proyecto, por posibles anomalías en la planificación, contratación y ejecución de la obra, lo que incrementa la presión y el escrutinio sobre la entidad.

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