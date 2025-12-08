CDAG cambia de autoridades con presupuesto millonario y el estadio nacional en abandono

El pasado 7 de diciembre tomaron posesión las nuevas autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), encabezadas por Francisco Javier Ardón Quezada, quienes estarán al frente de la institución durante cuatro años.

La CDAG es el órgano rector y superior del deporte federado en Guatemala. Según lo establecido en la Constitución Política de la República, es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de estar exento del pago de todo tipo de impuestos.

Las nuevas autoridades asumen la responsabilidad de dar continuidad a los programas orientados al desarrollo y fomento del deporte en sus distintas disciplinas, así como de resolver los problemas producto de la situación actual del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores. La remodelación de ese recinto, a cargo de la empresa Constructora y Distribuidora Bremar, quedó inconclusa. Dicha compañía fue contratada en el 2024 por el Comité Ejecutivo presidido por Dennis Alonzo, quien dejó el cargo el pasado 6 de diciembre.

¿Quiénes integran el nuevo Comité Ejecutivo de la CDAG?

El nuevo Comité Ejecutivo está presidido por Francisco Javier Ardón Quezada, comunicador social y comentarista deportivo con experiencia en televisión y radio. Ardón también fue viceministro de Cultura y Deportes, encargado del área de deporte y recreación entre 2013 y 2015, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Antes de asumir la presidencia del comité ejecutivo, se desempeñaba como subgerente de Comunicación Social de la CDAG.

La elección de Ardón Quezada, realizada a finales de septiembre, estuvo rodeada de señalamientos, ya que se efectuó a puerta cerrada. Según se conoció, la planilla única encabezada por él recibió 40 votos a favor emitidos por representantes de las 47 federaciones y asociaciones afiliadas a la entidad.

El Comité Ejecutivo de la CDAG para el período 2025-2029 quedó conformado así:

Francisco Javier Ardón Quezada – Presidente

Aurora Ninette Sánchez Arriaga – Primera vicepresidenta

José Gabriel Sagastume Ríos – Segundo vicepresidente

Carlos Velázquez – Vocal I

Andrea Estrada – Vocal II

Víctor Sicán – Vocal III

César Arévalo – Vocal IV

El mayor reto del nuevo Comité Ejecutivo

Para el 2026, la CDAG contará con un presupuesto de Q753 millones 800 mil. En comparación con el 2025, representa un incremento de Q9 millones 780 mil 800, ya que en el presente año dispuso de Q744 millones 19 mil 200.

Entre los compromisos más urgentes está la asignación de fondos para continuar con la remodelación del estadio nacional. Según las proyecciones, este recinto podría permanecer cerrado por al menos un año y medio más.

La remodelación fue valorada en Q32 millones 400 mil por la administración anterior. Según el último informe, la empresa solo logró un avance del 35%, equivalente a más de Q11 millones 444 mil, de los cuales ya se pagaron más de Q9 millones 565 mil.

Esta situación coloca en el centro de la polémica a las nuevas autoridades, que deberán asumir la remodelación total del estadio. Hasta ahora, únicamente se han completado tareas como la desinstalación de la pista y la grama (trasladada al Complejo Deportivo de Zacapa), el corte, excavación y nivelación de cancha y pista, instalación de drenaje francés, construcción de cunetas, banquetas y drenaje pluvial.

Otras instalaciones deportivas

Además del estadio, las nuevas autoridades deberán gestionar trabajos de mejora en otras instalaciones a cargo de federaciones afiliadas a la CDAG. Han solicitado apoyo las federaciones de natación, boxeo, béisbol, karate, taekuondo, balonmano, baloncesto y gimnasia, así como las asociaciones de sóftbol, tiro con arco, tiro de caza, rugby y pentatlón, entre otras.

Responsabilidad

Las autoridades actuales tienen el reto de retomar la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, que permanecerá cerrado durante el 2025 y, previsiblemente, durante el 2026. Según el diputado Orlando Blanco, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), se deben realizar nuevas gestiones para contratar a otra empresa, cuyo trabajo podría comenzar a mediados del próximo año.

“Si se eleva un evento, si bien va y se eleva el evento por el mes de enero o febrero, se puede estar adjudicando por el mes de mayo o junio del otro año y se podría estar firmando el contrato entre julio y agosto. Los trabajos podrían estar iniciando y septiembre y los trabajos que se necesitan van a durar al menos un año”, asegura el parlamentario.

A criterio del congresista, se deben deducir responsabilidades tanto a la empresa como al personal de la CDAG que pudiera estar implicado en estas anomalías.

Por su parte, la diputada independiente Karina Paz anunció que presentará acciones legales contra la CDAG por presuntas irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación del estadio. También afirmó que, en una década, la confederación ha gastado más de Q6 mil millones sin mejoras sustanciales en otras instalaciones deportivas.

“Se han gastado más de Q6 mil 600 millones en 10 años, ¿Cuántas vías deportivas hay? ¿Cuántos estadios hay? ¿Cuántas nuevas pistas de atletismo y cuántas piscinas hay? Todo es remozamientos y que vamos a pintar. Solamente un gimnasio hicieron. No es posible que en 10 años solo hayan hecho un gimnasio”, afirmó la parlamentaria. Paz aseguró que continuará fiscalizando tanto el caso del estadio como otras obras deportivas, para garantizar la transparencia en la gestión de la CDAG.