Investigación en Salud destapa extravío de expedientes y aprobación irregular de registros

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentó denuncias por posibles actos de corrupción en el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos y Productos Afines, donde detectó irregularidades en el manejo de expedientes y un patrón sistemático para vulnerar controles legales.

Autoridades de la Unidad de Asuntos Internos informaron este lunes 23 de marzo que entre las anomalías figuran el extravío de expedientes, la suplantación de identidad de usuarios, la falsificación de documentos y la aprobación de registros sanitarios en menos de 24 horas.

Según el comunicado oficial, una revisión de los procesos internos permitió establecer que se manipulaban sistemas informáticos y se omitían requisitos legales para agilizar trámites y beneficiar a empresas específicas.

Mynor Alberto Melgar, de la Unidad de Asuntos Internos, indicó que también se detectó la alteración de registros y procedimientos, así como la evasión de controles en plataformas institucionales.

Entre los hallazgos más relevantes se documentó la sustracción de formularios oficiales —equivalentes a 392 hojas para certificados de buenas prácticas—, el uso indebido de usuarios en el sistema y la falsificación de firmas de evaluadores.

Las investigaciones identificaron a una directora técnica, química farmacéutica, como una de las principales involucradas. De acuerdo con el informe, gestionó 2,191 inscripciones sanitarias y mantenía relación con al menos 60 empresas.

“La investigación administrativa preliminar señala directamente a una profesional responsable de establecimientos farmacéuticos y afines, identificada como la directora técnica “X”. Esta directora gestionó 2,191 inscripciones sanitarias y atendía a 60 empresas”, refiere el comunicado.

Además, se estableció que, en complicidad con personal del departamento, se simulaban etapas de evaluación y se aprobaban expedientes en tiempos irregulares. Las autoridades también reportaron la desaparición de al menos 189 expedientes físicos.

El mecanismo, según las pesquisas, consistía en ingresar trámites como procesos normales, acelerar su aprobación sin cumplir los requisitos, alterar los registros informáticos y posteriormente extraviar los documentos físicos.

Las autoridades señalaron que algunas empresas vinculadas al caso no existen físicamente y que otras operaban en incumplimiento de normas sanitarias, lo que representa un riesgo para la salud de la población.

Acciones legales y administrativas

El MSPAS informó que ya presentó denuncias ante el Ministerio Público por uso de documentos falsificados, sustracción de certificados, manipulación de sistemas informáticos y desaparición de expedientes.

De acuerdo con las autoridades, las denuncias fueron interpuestas entre noviembre del 2025 y febrero del 2026.

El Ministerio indicó que las investigaciones continúan y que ha iniciado procesos administrativos internos para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y digitalización en la gestión de expedientes.

#ComunicadoMSPAS | Ministerio de Salud presenta denuncias por actos de corrupción en la Dirección de Regulación y Control de Medicamentos y Productos Afines. pic.twitter.com/AOsHVsiGcc — Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (@MinSaludGuate) March 23, 2026

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