Cinco empresas compiten por proveer 587 vehículos para la PNC

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Cinco empresas compiten por proveer 587 vehículos para la PNC

La PNC busca adquirir patrullas, grúas, buses, microbuses y dos vehículos tácticos blindados de tipo militar como parte de un plan de fortalecimiento institucional.

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PNC, OPERACIONES. Se acompa a varios agentes de la PNC durante una operacin en el Asentamiento Luz de Cristo y La Isla, zona 12 de Villa Nueva, donde se inspeccion varios inmuebles que han sido utilizados por pandillas para cometer actos delictivos como asesinatos y secuestros, como tambin, actos de iniciacin de los mismos pandilleros. Juan Diego Gonzlez. 060226

La PNC busca adquirir 587 vehículos, entre patrullas, camionetas agrícolas, buses, microbuses, grúas y blindados de tipo militar para reforzar sus operaciones en el país. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Cinco empresas presentaron ofertas para suministrar el primer lote de vehículos que la Policía Nacional Civil (PNC) busca adquirir para reforzar el patrullaje, el transporte de personal y las operaciones contra el crimen organizado.

La compra se planteó "debido a la carencia de unidades policiales destinadas al patrullaje y movilización del personal policial dentro del territorio nacional", detalla el Ministerio de Gobernación en las bases para la licitación.

Los documentos presentados en Guatecompras muestran que Continental Motores, S. A., fue la empresa que ofertó la mayor cantidad de vehículos, al participar en cinco de las nueve categorías incluidas en el concurso. Por su parte, Grupo Q Guatemala, S. A., presentó la oferta más baja, ya que únicamente puede proveer las 400 patrullas tipo picop requeridas por la institución.

El concurso forma parte del primer lote de vehículos que pretende adquirir el Ministerio de Gobernación para la PNC. Incluye 400 patrullas tipo picop, 50 camionetas agrícolas, 20 buses para 30 pasajeros, 60 microbuses para 15 pasajeros, 12 buses para 48 personas, 30 vehículos panel, 12 camiones grúa, un camión grúa de arrastre y dos vehículos tácticos blindados de tipo militar.

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PNC busca adquirir patrullas, grúas y vehículos blindados tipo militar

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De acuerdo con la planificación oficial, los vehículos deberán entregarse en un plazo máximo de seis meses —180 días—, excepto las grúas y los blindados, cuya entrega deberá efectuarse entre nueve y 12 meses después de la adjudicación.

El propósito de los vehículos, de acuerdo con la institución, es "fortalecer el trabajo encaminado a la prevención y combate al crimen organizado y así brindar tranquilidad y protección a la población guatemalteca, fortaleciendo a la PNC”, detalla el concurso.

La competencia por las patrullas

Tres empresas presentaron ofertas para suministrar las 400 patrullas tipo picop, aunque de diferentes marcas.

Grupo Q Guatemala propuso vehículos Chery Himla por Q267 mil 139 cada uno, para un monto total de Q106.86 millones.

Continental Motores ofertó vehículos Volkswagen Amarok por Q355 mil cada uno, con un monto total de Q142 millones.

Cofiño Stahl y Compañía S. A. propuso picops Toyota por Q357 mil 589 por unidad, equivalente a Q143.04 millones.

Volkswagen apuesta por buses y grúas

Continental Motores fue la empresa que participó en más categorías del concurso. El monto global de su propuesta asciende a Q205.04 millones.

Además de las patrullas, ofertó 20 buses para 30 pasajeros marca Volkswagen 11.180 por Q24.38 millones; 12 buses para 48 pasajeros Volkswagen 18.320/S por Q26.38 millones; 12 camiones grúa Volkswagen Delivery 9.170 por Q9.09 millones y un camión grúa de arrastre Volkswagen 33.460 por Q3.18 millones.

Toyota compite en cuatro categorías

Cofiño Stahl presentó ofertas para cuatro lotes. El valor total de su propuesta alcanza Q209.22 millones.

La empresa ofertó 50 camionetas agrícolas Toyota por Q26.91 millones, 60 microbuses Toyota para 15 pasajeros por Q27.06 millones, 30 vehículos panel Toyota por Q12.22 millones y las 400 patrullas tipo picop por Q143.04 millones.

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Foton compiten por microbuses y paneles

Changhe Motors presentó ofertas para tres categorías.

La empresa ofertó 60 microbuses Foton para 15 pasajeros por Q20.1 millones y 30 vehículos panel Foton por Q10.05 millones.

Dos ofertas para los blindados militares

El concurso para adquirir dos vehículos tácticos blindados de tipo militar recibió dos propuestas.

Changhe Motors ofertó vehículos Jericho Defense Vehicle sobre chasis Hummer con blindaje para proyectiles AK-47 por Q5.5 millones cada uno, para un total de Q11 millones.

Por su parte, Tactical Group presentó una oferta de vehículos blindados Tirrier-MLX por Q7.74 millones cada uno, equivalente a Q15.49 millones.

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El proceso ocurre después de que la PNC dejara sin efecto en septiembre de 2025 la adjudicación para adquirir mil patrullas, luego de que se detectara una inconsistencia considerada insubsanable en la documentación presentada.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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