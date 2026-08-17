Guatemala

Elecciones 2027 en Guatemala: expertos alertan de candidatos ligados al narcotráfico

En contrasentido, analistas observan una autoridad electoral debilitada junto a partidos políticos que distraen con propuestas populistas para evitar comprometerse con planes serios.

El TSE convocará a las próximas elecciones el 22 de enero y el 23 comienza la inscripción de candidatos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Mientras los partidos políticos buscan la mayor cantidad de simpatizantes para el próximo año, expertos alertan de que en las elecciones del 2027 habrá una presencia más clara de potenciales candidatos "ligados al narcotráfico".

La advertencia no es nada alentadora para la democracia cuando esta lectura va de la mano con un escenario de violencia política, debido a la rivalidad de los grupos criminales que buscarán ocupar puestos de elección popular.

No es la primera vez que estos grupos buscan llegar a puestos de Gobierno; un ejemplo es Mario Estrada, excandidato presidencial del desaparecido partido Unión del Cambio Nacional (UCN), quien aceptó en Estados Unidos cargos por narcotráfico.

Otro ejemplo es el exdiputado José Ubico, quien recibió una condena de 18 años de prisión en EE. UU. por narcotráfico; él llegó al Congreso con el partido político Todos.

“En los últimos años en Guatemala se han dado incentivos perversos que han abierto las puertas y generado una invitación para que personas vinculadas a negocios ilícitos participen directamente en la política”, explicó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

Anteriormente, el fenómeno del narcotráfico en la política parecía estar centrado en el financiamiento y colocación de emisarios, para que el candidato electo buscara favorecer los negocios de la red.

Mario Estrada buscó tres veces llegar a la presidencia y finalmente fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Fotografía: Prensa Libre.

Ahora, rumbo a las votaciones del 2027, la barrera que impedía una candidatura de este tipo parece haber desaparecido, según la lectura de Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

El exdiputado José Ubico, condenado por narco, fue presidente de la Comisión de la Defensa Nacional.(Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

“Lamentablemente vamos a continuar viendo actores de este tipo, ya se mencionan nombres de diputados vinculados al narcotráfico, candidatos presidenciales… lamentablemente hay narcos siendo candidatos”, dijo.

Pocos controles

Tener candidatos asociados al narcotráfico tiene que ver con los pocos controles de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que por decisión propia u orden judicial, han aceptado las candidaturas.

En las elecciones del 2023 el pleno del TSE aceptó la inscripción de Manuel Baldizón para competir por una curul, él también excandidato presidencial había sido condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Manuel Baldizón había sido aceptado como candidato por el TSE pese a una condena y procesos legales. Fotografía: Prensa Libre.

El Registro de Ciudadanos había rechazado su candidatura, pero por mayoría los magistrados del TSE aceptaron su inscripción, de la que poco tiempo después se retractaron ante los comentarios de la opinión pública.

Ahora, los nuevos magistrados del TSE tendrán menos de un año en gestión cuando convoquen a las elecciones generales del 2027, inexperiencia que podría jugar en contra, según Guillermo Fuentes, analista político.

“La situación es compleja, todavía el TSE no deja claro cómo va a fortalecer el proceso electoral. El sistema electoral anda débil desde la propia institución. Vemos los antecedentes de la magistratura que salió y el actual es demasiado nuevo”, indicó.

Por su parte, los nuevos magistrados, tanto titulares como suplentes, han dejado claro que se encuentran priorizando la preparación de las elecciones generales del próximo año para tener un evento electoral sólido.

Cada magistrado busca la participación de voluntarios y afinan desde ya herramientas informáticas que ayuden al evento electoral que arranca en menos de medio año.

Los magistrados mantienen en puestos clave al personal técnico con experiencia en eventos electorales, entre ellos Gloria López, directora Electoral; Sergio Antillón, registrador de Ciudadanos; Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad de Medios y secretario en funciones, personal que a decir del experto, será útil.

Violencia electoral

La alta presencia del narcotráfico y otros grupos criminales en la contienda electoral puede traer como consecuencia que se tenga una campaña electoral con violencia política, opinó Dabroy.

“Hay que ponerle mucha atención al proceso del 2027 porque será el más evidente con temas como el narcotráfico, y tengo mi percepción de que puede ser un año violento, al menos esa perspectiva se tiene”, dijo.

Las nuevas autoridades del TSE trabajan en una mesa para prevenir la conflictividad. Fotografía: Prensa Libre.

Esa lectura también la comparte Hidalgo, quien desde la dirección del Incep prevé que el evento electoral del 2027 puede tener una carga elevada de violencia y conflicto, a lo que el TSE deberá prestar atención.

“El escenario que tenemos hacia las siguientes elecciones se avizoran con un escenario limitado en la práctica democrática, junto a alta conflictividad que puede fácilmente alcanzar violencia política a la luz de la alta fragmentación político–partidaria”, explicó.

Durante la reunión mensual de julio que sostuvo el TSE con los representantes de los partidos políticos, los magistrados informaron que están en proceso de instalar una mesa para evitar la conflictividad electoral.

Esta estrategia busca prevenir escenarios de violencia y motivar que los partidos políticos no se ataquen en el futuro evento electoral, con lo que esperan disipar los riesgos de violencia política.

Partidos poco serios

Actualmente, Organizaciones Políticas del TSE documenta 26 partidos políticos, pero a decir de los analistas, ninguno de ellos expone propuestas serias, por el contrario, solo buscan simpatizar con el futuro votante de una manera sensacionalista.

“Estamos en una previa electoral, pero ya vemos a los partidos haciendo campaña. Hay muchas cosas que no deberían hacer, hay partidos que se mantienen, pero no han logrado crecer más”, criticó Fuentes.

Un Tiktok viral, un estilo llamativo y generar polémica en redes sociales es la forma en que algunos políticos buscan simpatía, dejando de lado propuestas reales a temas serios, algo que explican los analistas se ve cada cuatro años.

“Es más de lo mismo, de unos cuatro procesos para acá, hay un movimiento clientelar, ausencia de propuestas serias, la lógica será proyecciones unipersonales”, cuestionó Dabroy.

El experto también criticó que tener más de 20 candidatos presidenciales para un país pequeño como Guatemala refleja cómo grupos de poder buscan tener la dirección gubernamental para posibles intereses particulares.

Por su lado, Fuentes añadió que además de las propuestas populistas, algunos partidos políticos se han ido debilitando y otros han logrado mantenerse sin tener un crecimiento significativo a pesar de los años.

Autoridades del TSE tienen abiertos más de 150 expedientes por posible campaña anticipada. Fotografía: Prensa Libre.

“Los partidos que hacen gobierno debilitan su número de diputados y luego desaparecen, con excepción de la Unidad Nacional de la Esperanza, que sí ha tenido bajas, y se mantiene con un buen caudal de votos, posicionando diputados y alcaldes”, dijo.

Pero otros partidos como Vamos o los oficialistas, tanto del cancelado Semilla como del comité Raíces, que buscarán reelección, llegaránn con un escenario desalentador, a criterio del experto.

Llegan sin fuerza

El presidente Bernardo Arévalo tomó posesión el 14 de enero del 2024 bajo la expectativa de cambios, pero las promesas de campaña no fueron traducidas a hechos, según Dabroy.

Las múltiples promesas que no se concretaron con hechos hará que para las elecciones del 2027, cualquier partido político asociado a una ideología similar a la del actual gobierno llegue con menos fuerza.

“Creo que la izquierda queda debilitada luego del gobierno de Bernardo Arévalo. Se tenía mucha expectativa de un gobierno socialdemócrata, pero los resultados están a la vista, son prácticamente nulos”, dijo.

Varios diputados se han separado de sus bancadas buscan refugio en otros partidos para conseguir una reelección. Fotografía: Prensa Libre.

Algunos diputados aliados del oficialismo, del cancelado Movimiento Semilla, han admitido estar en conversaciones con la URNG y otros partidos de similar ideología, que a decir del analista, puede ser contraproducente para las agrupaciones.

“Las distintas expresiones políticas de izquierda puede que terminen recibiendo ese golpe, haciendo que la gente se pueda inclinar más con una propuesta política un tanto más conservadora”, indicó.

El pleno del TSE planea hacer la convocatoria a elecciones generales el 22 de enero, para que el 23 el Registro de Ciudadanos comience con la recepción de candidaturas, que demostrará que tantos criterios y filtros tiene en las inscripciones la nueva autoridad electoral.