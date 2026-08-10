Más de 2.7 millones de guatemaltecos están fuera del padrón electoral

La población guatemalteca que ha alcanzado la mayoría de edad ha crecido significativamente en comparación con el 2023, cuando se llevaron a cabo las últimas elecciones generales. Por ello, también se proyecta un mayor número de ciudadanos empadronados que estarán aptos para votar en los próximos comicios, que se realizarán en el 2027.

En el 2023, previo a las elecciones del 25 de junio, el TSE informó que había un total de 9 millones 361 mil 068 personas empadronadas en Guatemala. De este número 5 millones 067 mil 859 eran mujeres y 4 millones 293 mil 209 hombres.

Según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al 15 de julio, y del Registro Nacional de las Personas (Renap), al 31 de mayo, en el 2026 hay alrededor de 10.13 millones de ciudadanos habilitados para votar en las próximas elecciones, frente a una población de 12.9 millones de mayores de 18 años.

De esta cuenta, la brecha entre los ciudadanos empadronados y los mayores de 18 años es de 2 millones 774 mil 902 personas, lo que equivale al 21.5% del universo electoral potencial.

Más mujeres que hombres

Los datos revelan que, tanto entre la población mayor de 18 años como entre los ciudadanos empadronados, hay más mujeres que hombres en el país. Según los registros, hay un total de 6 millones 654 mil 690 mujeres mayores de 18 años.

En cuanto al número de empadronadas, la cifra es de 5 millones 455 mil 165, para una cobertura del 82.0% a escala nacional y una brecha de 1 millón 199 mil 525.

En el caso de los hombres mayores de 18 años, hay 6 millones 250 mil 961, según los datos del Renap, mientras que la cantidad de empadronados es de 4 millones 675 mil 584, con una cobertura del 74.8% y una brecha de 1 millón 575 mil 377.

Según las estimaciones, la cobertura femenina supera a la masculina en 7.2 puntos porcentuales. Esto implica que el déficit de inscripción es proporcionalmente más agudo entre los hombres, quienes concentran el 56.8% de la brecha total: 1.57 millones de los 2.77 millones.

Diferencias entre departamentos

La información por departamento muestra amplias diferencias, pues las coberturas oscilan entre porcentajes cercanos al 94% y otros que no superan el 62%.

Los departamentos que reportan una cobertura más alta son los siguientes:

Guatemala tiene una cobertura del 93.7%, con 2 millones 238 mil 614 empadronados de un total de 2 millones 388 mil 637 ciudadanos mayores de edad y una brecha de 150 mil 023.

tiene una cobertura del 93.7%, con 2 millones 238 mil 614 empadronados de un total de 2 millones 388 mil 637 ciudadanos mayores de edad y una brecha de 150 mil 023. Sacatepéquez registra una cobertura del 90.6%, con 231 mil 287 empadronados de 255 mil 319 ciudadanos mayores de edad y una brecha de 24 mil 032.

registra una cobertura del 90.6%, con 231 mil 287 empadronados de 255 mil 319 ciudadanos mayores de edad y una brecha de 24 mil 032. El Progreso tiene una cobertura del 82.4%, con 137 mil 077 empadronados de 166 mil 412 ciudadanos y una brecha de 29 mil 335.

tiene una cobertura del 82.4%, con 137 mil 077 empadronados de 166 mil 412 ciudadanos y una brecha de 29 mil 335. Escuintla reporta una cobertura del 81.6%, con 495 mil 983 empadronados de 607 mil 583 ciudadanos y una brecha de 111 mil 600.

Departamentos con cobertura intermedia

Los departamentos del occidente y del altiplano se ubican en la zona media de la tabla.

Huehuetenango reporta una cobertura del 74.8%, con 763 mil 538 empadronados de un total de 1 millón 21 mil 216 ciudadanos aptos para votar y una brecha de 257 mil 678.

Alta Verapaz registra 708 mil 356 personas empadronadas de 916 mil 064 aptas para votar, con una cobertura del 77.3% y una brecha de 207 mil 708 personas no empadronadas.

Departamentos con bajo porcentaje

También hay departamentos que muestran porcentajes de cobertura inferiores al 70%.

Totonicapán tiene una cobertura del 61.6%, pues registra 267 mil 955 empadronados de 435 mil 093 ciudadanos mayores de edad y una brecha de 167 mil 138.

San Marcos tiene una cobertura del 67.2%, con 679 mil 409 empadronados de 1 millón 010 mil 661 ciudadanos mayores de edad. Según las estimaciones, este es el departamento que registra la brecha más grande del país, con un total de 331 mil 252 personas sin empadronar.

Jutiapa reporta una cobertura del 68.0%, con 362 mil 642 empadronados de 532 mil 977 ciudadanos aptos para votar y una brecha de 170 mil 335.

Jalapa registra 210 mil 906 empadronados de 309 mil 756 ciudadanos aptos para votar, lo que representa una cobertura del 68.1%.

Quiché tiene una cobertura del 69.8%, con 585 mil 572 empadronados de 838 mil 863 mayores de edad y una brecha de 253 mil 291.

Petén registra una cobertura superior al 100%

Petén reporta un total de 360 mil 187 empadronados frente a 359 mil 830 personas mayores de edad, lo que muestra una cobertura del 100.1% y una diferencia de 357 personas.

Según las estimaciones, este desfase se debe a las fechas de corte de los datos analizados por cada institución. En el caso del Renap, el conteo de población se fijó al 31 de mayo, mientras que los datos de empadronados del TSE abarcaron hasta el 15 de julio.

Según el TSE, esto significa que, durante los 45 días de diferencia entre los datos de cada entidad, varias personas cumplieron 18 años, actualizaron su residencia o completaron el trámite de su Documento Personal de Identificación (DPI) en el departamento. Por ello, el padrón refleja un valor mayor, que se irá actualizando.

Esperan que el padrón aumente a fin de año

Según Omar Gereda, jefe del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (Dicep), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se proyecta incorporar, de mayo a diciembre de este año, alrededor de 860 mil nuevos ciudadanos al padrón electoral en todo el país.

Con estas inscripciones y las actualizaciones de datos se espera superar 1.5 millones de ciudadanos incorporados o con información actualizada en el padrón electoral.

“Con ello se proyecta que el padrón electoral supere los 11 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto”, afirmó Gereda.

Entre las estrategias implementadas por la Dicep para ampliar el número de ciudadanos empadronados están las jornadas móviles, las cuales se llevan a cabo de forma permanente en mercados, centros comerciales, plazas y otros espacios de alta afluencia de personas de la capital.

En los departamentos, estas jornadas se efectúan en zonas urbanas, aldeas y caseríos, con horarios extendidos de lunes a viernes y durante los fines de semana.

Por su parte, Jahir Dabroy, analista de asuntos sociopolíticos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comenta que, si bien el Renap reporta más de 12 millones de guatemaltecos aptos para votar, el dato debe analizarse con cautela.

Según Dabroy, esa cifra también incluye a personas que no pueden ejercer el voto, como los miembros activos de las fuerzas de seguridad y las personas privadas de libertad, lo que altera la cantidad real de ciudadanos aptos para sufragar.

“No sé si en el dato del Renap están las personas que están cumpliendo condenas o recluidas —en las cárceles—, así como las personas que son miembros de las fuerzas de seguridad de la PNC y del Ejército, que, si bien pueden estar empadronados, no son prioridad porque no pueden emitir el sufragio, al menos mientras estén en activo los que integran las fuerzas de seguridad. En cuanto a las personas que están privadas de su libertad, también están privados de sus derechos políticos”, afirma Dabroy.

Persisten varios desafíos

El experto también comenta que el TSE enfrenta varios desafíos para alcanzar el mayor número posible de ciudadanos empadronados antes de las elecciones. Entre estos figuran los costos del transporte, las distancias en las áreas rurales, la topografía de las distintas regiones del país y, sobre todo, la falta de interés de los jóvenes en el proceso electoral.

En ese sentido, Dabroy considera que, ante la falta de interés de los jóvenes, las autoridades electorales deben implementar espacios de educación cívica que relacionen el acto de votar con el futuro económico y social del país, y no únicamente con campañas superficiales.

“Los jóvenes deben tomar conciencia del voto y ver que ejercer el voto significa algo en su proyecto de vida. Yo creo que eso es algo importante, que tenemos que llegar a dimensionar eso, que significa algo en nuestro proyecto de vida. También se debe tomar en cuenta que quienes estén dirigiendo los destinos del país pueden llevarnos al precipicio o pueden ir escalando un poco en ese espacio de desarrollo, que creo es lo que una buena parte de los guatemaltecos anhelamos”, concluye el experto.