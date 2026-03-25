Narcorepostería: condenan a siete guatemaltecos por red de narcotráfico en Guatemala y El Salvador

Siete guatemaltecos capturados el 28 de agosto del 2023 en San Salvador fueron condenados a 13 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de armas, informó la Fiscalía General de la República de El Salvador.

Los sentenciados son Walter Geovani Flores Díaz, Ronald Vinicio López Mayén, Andrés Fernando Vásquez Morales, Erroll Ricardo Ayala Zacarías, Mynor Alberto Arias Pineda, Joselyn Vanessa Mendoza Gil y Pablo Andrés Girón Barrios, hermano de la presunta cabecilla de la estructura, María Alejandra Girón Barrios, capturada en Guatemala el 22 de marzo del 2026.

De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, la condena contra los siete guatemaltecos fue en diciembre del 2025, 27 meses después de haber sido capturados.

Según las investigaciones en El Salvador, los siete sentenciados son responsables del tráfico de 497.9 gramos de cocaína, valorada en US$12 mil 494.58, así como 74 paquetes de marihuana con un peso de 25 mil 820 gramos y un valor de US$29 mil 435.05. Además, las autoridades localizaron tres armas de fuego y dos vehículos con placas guatemaltecas.

Los detenidos en el país vecino, según el Ministerio Público (MP) de Guatemala, forman parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de droga. El pasado 22 de marzo, las autoridades capturaron a 12 miembros de la estructura Fairy Dust / Fairy Kitchen, que vendía postres con droga.

Operación en Guatemala

A criterio de la Fiscalía de Narcoactividad del MP, el caso está vinculado con una estructura criminal que operaba entre Guatemala y El Salvador, dedicada a la elaboración y distribución de productos de repostería con droga.

Según el MP de Guatemala, la red utilizaba redes sociales y servicios de paquetería para comercializar cupcakes, galletas, dulces y gomitas con sustancias ilícitas, con lo cual generaba ganancias económicas y daba apariencia lícita a sus actividades mediante empresas.

Las investigaciones en Guatemala permitieron identificar a la estructura denominada Fairy Dust / Fairy Kitchen, cuya cabecilla es María Alejandra Girón Barrios, capturada recientemente, mientras que su hermano fungía como operador.

Las autoridades guatemaltecas también establecieron que la organización tenía una estructura jerárquica, con administradores del dinero, operadores y cabecillas, además de utilizar testaferros para movilizar recursos en el sistema financiero.

Durante diligencias en Guatemala, las fuerzas de seguridad localizaron plantaciones de marihuana, droga procesada y dinero en efectivo, como parte de las acciones contra esta red criminal.