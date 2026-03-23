Narcorepostería: la estructura que distribuía drogas en Guatemala por medio de gomitas, cupcakes y dulces

Una organización criminal utilizaba productos de repostería para comercializar droga de forma discreta en distintos puntos del país, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).

“La organización se dedicaba a la venta de productos de repostería preparados con diferentes tipos de droga”, indicó el MP.

Las autoridades detallaron que la estructura elaboraba y distribuía sustancias ilícitas en presentaciones como cupcakes, brownies, galletas, dulces y gomitas.

“Esta modalidad permitía a la organización criminal comercializar la droga de forma discreta en distintos puntos de la ciudad y en los departamentos del territorio nacional, utilizando para el efecto los servicios de repartidores y paquetería para su distribución”, señaló el MP.

Durante el operativo denominado “Narco Repostería”, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC y el MP efectuaron 15 allanamientos en Guatemala y Sacatepéquez, donde fueron capturadas 12 personas.

Entre los detenidos figuran Leonel “N”, de 58 años, señalado por lavado de dinero y otros activos, y Yessica “N”, de 48, a quien se le incautaron droga, dinero en efectivo, computadoras y vehículos.

También fueron recapturadas Carolinne “N”, de 42 años, y Kimberly “N”, de 27, quienes registran antecedentes por estímulo a la drogadicción y portación ilegal de arma de fuego.

En la colonia Carabanchel, zona 11 capitalina, fueron recapturados Marvin “N”, de 44, y Gabriela “N”, de 40, señalados por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Según la PNC, a estas personas se les incautaron droga, teléfonos y equipo informático.

En esa misma zona, la Policía capturó a Ana “N”, de 32, y María “N”, de 35, a quienes se les localizaron distintas drogas, entre ellas marihuana, metanfetamina tusi, cocaína, psilocibina y ketamina.

En total, las autoridades reportan cuatro capturas en flagrancia, seis por orden judicial y dos notificaciones a personas privadas de libertad.

Uno de los aprehendidos se desempeñaba como líder religioso y, según el MP, “utilizaba presuntamente su rol social para pasar desapercibido”.

Según la PNC, se incautaron Q1 millón 295 mil 370 en efectivo, diversos tipos de droga, productos de repostería preparados con droga, una máquina para contar billetes, vehículos, dispositivos móviles y computadoras portátiles.

Además, en una finca en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, fue hallado un invernadero con marihuana en distintas fases.

“Se localizó un invernadero con semillas de marihuana, marihuana en su fase de crecimiento, fase de aprovechamiento y procesada para su comercialización”, detalló el MP.

Las autoridades indicaron que los integrantes de la estructura promovían sus productos por distintos medios y utilizaban servicios de repartidores y paquetería para su distribución.