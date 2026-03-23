MP y PNC capturan a presuntos secuestradores que se hacían pasar por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

Una investigación identificó a 10 integrantes de una estructura criminal dedicada al secuestro denominado “gota a gota”. Las denuncias que ingresaron al Ministerio Público (MP) entre enero y marzo del 2026 detallaban que unos sujetos, que se identificaban como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, raptaban a sus víctimas y exigían grandes cantidades de dinero.

Hasta las 8.30 horas de este lunes 23 de marzo, las fuerzas de seguridad habían capturado a siete personas durante ocho allanamientos efectuados en los departamentos de Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos contactaban a empresas y negocios con el pretexto de solicitar servicios. Luego, mediante amenazas, exigían altas sumas de dinero a las víctimas, a quienes intimidaban al identificarse como integrantes de dicho cartel.

“Los integrantes utilizan números telefónicos internacionales y se identifican como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación exigiendo altas cantidades de dinero a sus víctimas para su liberación”, detallan las pesquisas.

Las diligencias estuvieron a cargo del MP, la División Especializada en Investigación Criminal y el Departamento de Investigación contra Secuestros, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.}

Lea también: Édgar Calderón, el hijo de “Tío Balde”, cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala, que se movía entre el narcotráfico y los créditos en Huehuetenango

Los capturados:

Anderson Eduardo Chete Rustrián, de 20 años Josué Daniel Chete Rustrián, de 23 años Luvia Aracely Marroquín Ruano, de 50 años Cristian Gustavo Álvarez Marroquín, de 20 años Mónica Azucena Rivera Paz, de 23 años Juan Carlos Osorio Chacoj, de 40 años Miki Brandon Rivas Arriaga, de 40 años

Los nombres de los detenidos fueron proporcionados por el MP y la PNC y las autoridades los señalan por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro.