MP y PNC capturan a presuntos secuestradores que se hacían pasar por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

Guatemala

MP y PNC capturan a presuntos secuestradores que se hacían pasar por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

La policía y fiscales del MP ejecutan allanamientos en tres departamentos contra una estructura de secuestradores de “gota a gota” que simulaba pertenecer al CJNG; autoridades reportan capturas.

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Agentes de la Policía y fiscales del MP realizan allanamientos en viviendas de tres departamentos contra una estructura que simulaba pertenecer al CJNG. (Foto Prensa Libre: MP)

Una investigación identificó a 10 integrantes de una estructura criminal dedicada al secuestro denominado “gota a gota”. Las denuncias que ingresaron al Ministerio Público (MP) entre enero y marzo del 2026 detallaban que unos sujetos, que se identificaban como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, raptaban a sus víctimas y exigían grandes cantidades de dinero.

Hasta las 8.30 horas de este lunes 23 de marzo, las fuerzas de seguridad habían capturado a siete personas durante ocho allanamientos efectuados en los departamentos de Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.

De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos contactaban a empresas y negocios con el pretexto de solicitar servicios. Luego, mediante amenazas, exigían altas sumas de dinero a las víctimas, a quienes intimidaban al identificarse como integrantes de dicho cartel.

“Los integrantes utilizan números telefónicos internacionales y se identifican como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación exigiendo altas cantidades de dinero a sus víctimas para su liberación”, detallan las pesquisas.

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Las diligencias estuvieron a cargo del MP, la División Especializada en Investigación Criminal y el Departamento de Investigación contra Secuestros, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.}

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Los capturados:

  1. Anderson Eduardo Chete Rustrián, de 20 años
  2. Josué Daniel Chete Rustrián, de 23 años
  3. Luvia Aracely Marroquín Ruano, de 50 años
  4. Cristian Gustavo Álvarez Marroquín, de 20 años
  5. Mónica Azucena Rivera Paz, de 23 años
  6. Juan Carlos Osorio Chacoj, de 40 años
  7. Miki Brandon Rivas Arriaga, de 40 años

Los nombres de los detenidos fueron proporcionados por el MP y la PNC y las autoridades los señalan por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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