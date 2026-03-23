Guatemala
MP y PNC capturan a presuntos secuestradores que se hacían pasar por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación
La policía y fiscales del MP ejecutan allanamientos en tres departamentos contra una estructura de secuestradores de “gota a gota” que simulaba pertenecer al CJNG; autoridades reportan capturas.
Agentes de la Policía y fiscales del MP realizan allanamientos en viviendas de tres departamentos contra una estructura que simulaba pertenecer al CJNG. (Foto Prensa Libre: MP)
Una investigación identificó a 10 integrantes de una estructura criminal dedicada al secuestro denominado “gota a gota”. Las denuncias que ingresaron al Ministerio Público (MP) entre enero y marzo del 2026 detallaban que unos sujetos, que se identificaban como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, raptaban a sus víctimas y exigían grandes cantidades de dinero.
Hasta las 8.30 horas de este lunes 23 de marzo, las fuerzas de seguridad habían capturado a siete personas durante ocho allanamientos efectuados en los departamentos de Guatemala, El Progreso y Huehuetenango.
De acuerdo con las investigaciones, los sospechosos contactaban a empresas y negocios con el pretexto de solicitar servicios. Luego, mediante amenazas, exigían altas sumas de dinero a las víctimas, a quienes intimidaban al identificarse como integrantes de dicho cartel.
“Los integrantes utilizan números telefónicos internacionales y se identifican como miembros del cartel Jalisco Nueva Generación exigiendo altas cantidades de dinero a sus víctimas para su liberación”, detallan las pesquisas.
Las diligencias estuvieron a cargo del MP, la División Especializada en Investigación Criminal y el Departamento de Investigación contra Secuestros, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.}
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Los capturados:
- Anderson Eduardo Chete Rustrián, de 20 años
- Josué Daniel Chete Rustrián, de 23 años
- Luvia Aracely Marroquín Ruano, de 50 años
- Cristian Gustavo Álvarez Marroquín, de 20 años
- Mónica Azucena Rivera Paz, de 23 años
- Juan Carlos Osorio Chacoj, de 40 años
- Miki Brandon Rivas Arriaga, de 40 años
Los nombres de los detenidos fueron proporcionados por el MP y la PNC y las autoridades los señalan por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro.