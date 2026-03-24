Narcorepostería: ¿cuál era el rol del líder religioso en la estructura de narcotráfico que operaba en Guatemala y El Salvador?

Durante ocho allanamientos en Sacatepéquez y la Ciudad de Guatemala, la policía capturó a 12 presuntos integrantes de la estructura criminal "Fairy Dust / Fairy Kitchen" el pasado 22 de marzo. Entre los detenidos se identificó a un líder religioso.

De acuerdo con Nelly Morataya, jefa de la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), el pastor habría cooperado para lavar dinero ilícito, producto de la venta ilegal de droga en postres.

“Entre lo que se puede mencionar está relacionado con el lavado de dinero; hay una vinculación directa con las personas que conforman la organización criminal”, dijo la fiscal.

Comentó que la investigación determinó que el pastor no habría vendido los postres con droga dentro de las iglesias. La estructura utilizó las redes sociales y páginas web para ofrecerlos y enviarlos a distintos departamentos de Guatemala y El Salvador.

“La organización criminal comercializaba distintos tipos de drogas en diversas presentaciones, destacando la producción y comercio de cupcakes, galletas, dulces y gomitas con sustancias ilícitas, generando cantidades considerables de dinero ilícito y utilizando el sistema financiero nacional para darle apariencia lícita”, indicó el MP.

La fiscal dijo que la estructura criminal también cooptó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y por estos hechos han capturado a dos agentes.

De acuerdo con Carlos Mendoza Solís, comisario de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC, los productos de repostería con droga que elaboraba la estructura criminal llegaban a manos de niños, incluso en centros educativos.

Mendoza comentó que la narcorepostería tenía una finca en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde cultivaban la materia prima para su negocio.

Los guatemaltecos detenidos en El Salvador

De acuerdo con el MP, las autoridades de El Salvador remitieron información sobre la captura de los guatemaltecos Walter Flores, Erroll Ayala, Vanessa Mendoza, Ronald López, Mynor Arias, Pablo Girón y Andrés Vásquez, por el delito de tráfico ilícito de drogas.

En diciembre del 2025, la justicia salvadoreña condenó a siete guatemaltecos por narcotráfico.

Esas capturas, en agosto del 2023 llevaron al MP y a la PNC hasta la red dedicada a la venta de productos de repostería preparados con diferentes tipos de droga.