“La droga viajaba en cupcakes”: caso de narcorepostería expone red que distribuía ilícitos en brownies, gomitas y otros postres

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, conductores y analistas abordaron el caso de la llamada narcorepostería, en el que, según información oficial citada al aire, una red presuntamente elaboraba y distribuía cupcakes, brownies, galletas, dulces y gomitas con droga, además de movilizar ilícitos por medio de repartidores y servicios de paquetería.

De acuerdo con la información expuesta en el programa, las autoridades desarticularon una estructura señalada de vender productos de repostería preparados con distintos tipos de droga. En total, fueron reportadas 12 aprehensiones tras 15 allanamientos en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez.

Según lo dicho en la emisión, durante los operativos fueron incautados Q1 millón 295 mil 370, además de armas, vehículos, computadoras, teléfonos y diversas sustancias ilícitas. También se localizaron más de 1,400 plantas de marihuana y otras drogas, entre estas cocaína, metanfetamina y ketamina.

El programa también hizo referencia a que uno de los aprehendidos “utilizaba presuntamente su rol social para pasar desapercibido”, en alusión a un señalado que, según el caso presentado, se desempeñaba como líder religioso.

Distribución discreta y alcance de la estructura

Con base en la información oficial comentada en el programa, la estructura presuntamente usaba cupcakes, brownies, galletas, dulces y gomitas para comercializar droga de forma discreta en distintos puntos del país. Según lo expuesto, esa modalidad permitía mover el producto por medio de servicios de entrega a domicilio y paquetería.

Autoridades reportan la desarticulación de una red que distribuía droga oculta en productos de repostería tras allanamientos en Guatemala y Sacatepéquez. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante la conversación, Roxana señaló que la vinculación de uno de los capturados con el ámbito religioso habría funcionado como una fachada. “Esa era su fachada, así como lo era la venta de postres”, afirmó. También dijo que los productos podían pasar inadvertidos por su apariencia:

“Uno los ve y quiere comerse esos cupcakes de chocolate”.

Jorge, por su parte, centró su análisis en la logística de traslado y en el valor del ilícito. Explicó que, si la cocaína estaba siendo movilizada en productos de repostería, el volumen podría ser considerable. “Están utilizando para trasladar”, indicó, al advertir sobre la forma en que la estructura habría intentado evadir controles.

Lo que advirtieron los analistas

Durante el análisis en vivo, Jorge también llamó la atención sobre la variedad de sustancias mencionadas en el caso. “Ketamina, anfetaminas, cocaína y marihuana”, enumeró, y añadió que eso sugiere una operación más amplia.

“También se dedica a la fabricación de drogas sintéticas”, afirmó.

Según el analista, ese elemento vuelve más delicado el caso, porque las drogas sintéticas pueden tener mayor alcance comercial.

“La droga sintética es más barata y por ser más barata es más accesible”, dijo en la emisión, donde también advirtió sobre sus efectos en las personas y en las familias.

Evidencia incautada en operativos contra estructura señalada de comercializar sustancias ilícitas en cupcakes, brownies y otros dulces. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Hacia el cierre del segmento, Jorge resumió su lectura del expediente con una frase que concentró el énfasis del análisis: “Esto obviamente solo es la punta”. Con ello, planteó que las capturas y lo incautado podrían revelar solo una parte de la operación, en especial por el uso de empresas de envío para la distribución. En la misma línea, los participantes señalaron que el caso sigue bajo investigación para establecer si existen otros integrantes y para determinar el alcance de la red.

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