Tienda en Escuintla era fachada de narcomenudeo: hallan droga, armas y Q24 mil

Como parte de la operación Centinela, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble ubicado en la colonia Nuevo Texcuaco, La Gomera, Escuintla.

El lugar operaba aparentemente como tienda de barrio, pero, según las autoridades, era utilizado como centro de operaciones para actividades ilícitas. En el sitio fue capturado Saulo “N”, de 32 años, por la presunta comisión de delitos relacionados con narcomenudeo y tenencia ilegal de armas.

Lo que se localizó en el inmueble:

Una pistola 9 mm sin registro legal

Una máquina para contar dinero

Cuatro radiocomunicadores

Marihuana (cantidad no especificada)

Q24,312 en efectivo, posiblemente producto de la venta de droga

Las autoridades indicaron que las diligencias no han concluido y que se ampliará la información conforme avancen los allanamientos y las incautaciones derivadas de esta operación.

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó la Operación Centinela desde el 6 de enero, con el respaldo del Ministerio de Gobernación. El objetivo es mejorar la seguridad ciudadana mediante intervenciones focalizadas en puntos estratégicos.

Esto es lo que ha logrado la PNC con esta operación:

47 allanamientos realizados

78 personas aprehendidas

2 notificados y 1 menor conducido

1 requisa

15 armas de fuego incautadas

391 municiones decomisadas

16 tolvas y 7 armas blancas localizadas

5 teléfonos celulares decomisados

Recuperación de 75 vehículos y 35 motocicletas

Incautación de más de 178 bolsas pequeñas con droga

Estas cifras evidencian el alcance del plan estratégico para desarticular estructuras criminales en distintos puntos del país.

