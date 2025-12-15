Desarticulan cinco puntos de narcomenudeo, capturan a siete personas y decomisan crack y cocaína en Petén

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), desarticularon este lunes 15 de diciembre varios puntos de distribución de droga en Petén. Durante los operativos fueron capturadas siete personas y se decomisaron diversas cantidades de crack y cocaína.

Uno de los cateos se realizó en el barrio La Ermita, San Benito, donde fue consignado el hondureño Danilo F., de 48 años. Las autoridades le incautaron 11 bolsas pequeñas con cocaína y 46 con crack.

En el barrio El Porvenir, también en San Benito, fue aprehendido Ricardo N., de 34 años. En el lugar se hallaron cuatro colmillos con cocaína y nueve bolsas con crack.

En Santa Elena, Flores, en una vivienda ubicada en la 6.ª avenida y 1.ª calle, zona 2, fueron capturados Edy N., de 36 años, y Antonio N., de 32. A los detenidos se les incautaron seis colmillos y cuatro bolsitas con cocaína, así como Q2,500 en efectivo.

Otro cateo, también en Santa Elena, permitió la aprehensión de Delia N., de 47 años, quien tenía en su poder 51 bolsas con crack y cuatro con cocaína.

Finalmente, en la colonia Itzá, San Benito, fue detenido Edwin N., de 24 años. Según el informe policial, al capturado se le decomisaron 46 bolsas con crack, 11 colmillos y ocho bolsas con cocaína.

En el mismo operativo fue arrestado Marco N., de 41 años, sindicado del delito de promoción y estímulo a la drogadicción, según una orden judicial emitida en Petén.

