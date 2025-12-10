Inacif identifica cadáver hallado en guarida de pandilleros que tenía altares de la Santa Muerte en La Comunidad, Mixco

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), agentes de la Comisaría 16 y la Fiscalía Municipal de Mixco del Ministerio Público (MP) informaron sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre durante un operativo realizado el 7 de diciembre en la zona 10 de Mixco, La Comunidad.

Las diligencias se llevaron a cabo tras recibir información relacionada con un ataque armado ocurrido en el sector. El cadáver, que tenía heridas de bala en la cabeza y el tórax, fue encontrado dentro de una de las viviendas intervenidas.

Durante el operativo, las autoridades también capturaron a una mujer identificada como Estefany “N”, conocida como la Chaparra, señalada de integrar una estructura del Barrio 18.

Identifican el cuerpo de José Luis Pacheco

El Ministerio Público (MP) informó sobre la identidad y los primeros datos relacionados con el cadáver localizado dentro de la vivienda.

La víctima fue identificada como José Luis Pacheco Vicente, quien, según indicó el MP, se desempeñaba como piloto de transporte intermunicipal.

Hasta el momento, no existen antecedentes que lo vinculen a estructuras pandilleras; sin embargo, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer el caso y determinar la posible participación de terceros.

Inacif explica causa de muerte de José Luis Pacheco

Prensa Libre consultó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual confirmó la identidad de la víctima, José Luis Pacheco Vicente de 47 años, y explicó que la causa de muerte fue una herida producida por proyectil de arma de fuego.

Al solicitar información sobre el tiempo de muerte, la institución indicó que el cuerpo ingresó a la morgue el 8 de diciembre a las 6:30 horas. Sin embargo, no se detalló si se realizó alguna pericia relacionada con el rigor mortis, por lo que no se estableció el momento exacto del fallecimiento.

Operativo en San José La Comunidad

La Policía Nacional Civil (PNC) solicitó apoyó al MP para realizar el 7 de diciembre un operativo en San José La Comunidad, zona 10 de Mixco, luego de recibir el reporte de que dos personas con heridas de bala habían sido trasladadas desde una vivienda ubicada en el callejón de la 20 calle, numeral 4-13, hacia un hospital.

La información llevó a las fuerzas de seguridad a intervenir dos viviendas donde se encontraron drogas, objetos ilícitos y el cuerpo del hombre posteriormente identificado como Pacheco.

Además, fue capturada Estefany “N”, de 25 años, conocida como la Chaparra, quien según la PNC es integrante de esa estructura criminal y cuenta con antecedentes por delitos relacionados con narcotráfico.

Las casas eran utilizadas por pandillas

El MP confirmó que ambas viviendas eran utilizadas por integrantes del Barrio 18 como escondites y punto de venta de droga al menudeo.

En el interior de los inmuebles las autoridades localizaron 338 bolsas de marihuana, teléfonos celulares, radios de comunicación, cámaras de seguridad, ropa con manchas de sangre y dos altares alusivos a la Santa Muerte, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como base de operaciones del grupo.

La investigación continúa para identificar a más responsables y determinar las circunstancias del hecho.