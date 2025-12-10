A un paso del juicio: Sala resolverá amparo clave en caso contra Fernanda Bonilla, señalada del crimen contra Melisa Palacios

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo conoció el 9 de diciembre dos recursos de amparo presentados por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes enfrentan proceso penal por la muerte de Melisa Palacios.

Ambos buscan revertir la resolución emitida el 2 de septiembre por la jueza de Mayor Riesgo “C”, Carol Yesenia Berganza, que los envió a juicio por asesinato.

Durante la diligencia, la defensa llegó con un nuevo abogado, Saúl Zenteno Téllez, quien planteó que la jueza vulneró el derecho de sus patrocinados a aceptar cargos, lo que habría afectado el rumbo del proceso penal.

Alegan vulneración al derecho de aceptar cargos

Zenteno retomó el amparo interpuesto por la antigua defensora, Victoria Govern, quien sostuvo que el 2 de septiembre la jueza rechazó una actividad procesal defectuosa y envió a juicio a los acusados sin resolver antes la solicitud de aceptar cargos.

“El orden fue incorrecto”, afirmó Zenteno al explicar que la jueza celebró primero la etapa intermedia, resolvió el envío a juicio y solo después realizó la audiencia de aceptación de cargos, lo que volvió ese trámite prácticamente inoficioso.

Según el abogado, la ley establece que la aceptación de cargos tiene preeminencia sobre cualquier otra fase procesal, ya que otorga beneficios como la reducción de la pena. “Quiero que se establezca si se vulneraron derechos fundamentales. Toda persona tiene derecho a aceptar cargos y a que este trámite tenga prioridad”, aseguró.

En su petición final, solicitó a la Sala que otorgue el amparo y deje sin efecto la resolución que envió a los acusados a juicio.

Ministerio Público rechaza el amparo y señala contradicciones

El Ministerio Público, representado por el fiscal de Femicidio Billy Oxom Paredes, pidió rechazar el amparo y lo calificó como una “acción desesperada” sustentada en argumentos contradictorios.

Según afirmó, la defensa intenta “recuperar los errores” de la exabogada Govern y recordó que en uno de los amparos se alegó un supuesto contubernio entre el MP y los acusados; sin embargo, Zenteno no mencionó ese argumento durante la audiencia.

LECTURAS RELACIONADAS Caso Melisa Palacios: jueza fija fecha para audiencia de ofrecimiento de prueba

Respecto a la forma en la que se llevó la audiencia del día 2 de septiembre, Oxom insistió en que ese día no estaba programada ninguna aceptación de cargos era un espacio para conocer la solicitud de aceptación de cargos, por lo que la jueza actuó conforme a derecho. “No hubo violación de garantías ni alteración indebida del procedimiento”, afirmó.

“Renunciaron a ese derecho”, afirma el Instituto de la Víctima

El abogado del Instituto de la Víctima, Juan Carlos Aquil, representante de la madre de Melisa Palacios, recordó que meses atrás la defensa de Bonilla había solicitado aceptar cargos, pero posteriormente se retractaron.

“Si renunciaron a ese derecho, el proceso debía continuar por la vía común”, declaró.

Aquil agregó que la nueva solicitud para aceptar cargos se presentó después de que la defensa ya había sido notificada de la audiencia de etapa intermedia, por lo que no correspondía priorizarla. También calificó la recusación contra la jueza Berganza como “dilatoria”, lo que facultaba a la juzgadora a rechazarla en audiencia y remitirla posteriormente.

“El planteamiento carece de fundamento. La Sala no puede corregir un mal patrocinio”, afirmó, y pidió multas para los abogados de la defensa anterior.

Prensa Libre consultó a Aquil respecto a este tema y comento que si los magistrados consideran que el argumento es correcto, podrían imponer una multa entre Q500 y Q1 mil a cada abogado de Bonilla.

LECTURAS RELACIONADAS Fernanda Bonilla solicita audiencia de vista en el caso Melisa Palacios, por dos supuestas violaciones a sus derechos constitucionales

Un caso marcado por recursos y estrategias legales

La audiencia del martes se celebró apenas media hora después de que la misma Sala conociera otro amparo presentado por Bonilla con el que también busca frenar el avance hacia el juicio.

Ambos recursos forman parte de una estrategia legal para revertir las decisiones de la jueza Berganza, quien concluyó que existían indicios suficientes para enviar a debate a Bonilla por asesinato y a Marroquín por encubrimiento, señalan abogados.

La defensa insiste en que la tipificación correcta es homicidio en estado de emoción violenta, mientras que la acusación mantiene que se trata de asesinato pues los acusados planificaron con detalle el hecho.

La Sala resolverá en tres días

Los magistrados informaron que notificarán su decisión en los próximos días a través del casillero electrónico de las partes.

Mientras tanto, la audiencia de ofrecimiento de prueba, prevista para el jueves 11 de diciembre, continúa programada, aunque podría suspenderse si la Sala otorga el amparo solicitado por la defensa.