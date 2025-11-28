Caso Melisa Palacios: abogado de Manuel Baldizón tendrá a su cargo la defensa de María Fernanda Bonilla

Justicia

Caso Melisa Palacios: abogado de Manuel Baldizón tendrá a su cargo la defensa de María Fernanda Bonilla

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín cambian de abogado en el caso de Melisa Palacios.

la Redacción

|

time-clock

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín son señalados de la muerte de Melisa Palacios. (Foto Prensa Libre)

El abogado de Manuel Baldizón, Saúl Zenteno Téllez, estará ahora a cargo de la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, ambos señalados en el crimen de la joven Melisa Palacios, ocurrido en julio del 2021 en Zacapa.

Según la notificación, Zenteno Téllez actuará de forma conjunta, separada e indistinta con el abogado Julio Agustín Jerónimo Sazo.

Zenteno Téllez sustituye a los abogados Karla Victoria Gobern García y Daniel Estuardo Hernández Pineda.

El ahora defensor de los señalados fue candidato al Parlamento Centroamericano en el 2023 por el partido político Cambio, vinculado con los hijos de Manuel Baldizón.

El referido abogado ha representado a Baldizón en los procesos penales en los que se le señala de corrupción.

El caso de Melisa Palacios ha tenido varios giros, tras las recusaciones que la defensa de los señalados interpuso contra la jueza Carol Yesenia Berganza, con el objetivo de apartarla del expediente.

Para leer más: Melisa Palacios, así fue el crimen: Asfixiada, arrastrada y rematada con una piedra, según el MP

Sin embargo, las recusaciones han sido declaradas sin lugar y la jueza continúa a cargo del caso.

Berganza asumió el proceso en septiembre del 2025, luego de una prolongada gestión impulsada por la familia de Melisa Palacios, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y el Instituto de la Víctima, que logró trasladar el expediente a un juzgado de la capital.

La jueza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, ya notificó a María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín que la audiencia de ofrecimiento de prueba será el próximo 11 de diciembre a las 9 horas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, un día antes del crimen —el 3 de julio del 2021— María Fernanda Bonilla sostuvo una conversación vía WhatsApp con su guardaespaldas, José Luis Marroquín, en la que habrían acordado llevar a Melisa Palacios a un sitio apartado para quitarle la vida.

