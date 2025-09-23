“Violentó mis derechos”: Fernanda Bonilla arremete contra jueza Carol Berganza y dice que el MP miente

Durante la audiencia de recusación celebrada el martes 23 de septiembre en la Torre de Tribunales, Fernanda Bonilla tomó la palabra y afirmó que la jueza Carol Yesenia Berganza violentó sus derechos.

“Violentó mis derechos, por dónde lo queramos ver”, dijo Bonilla en referencia a la diligencia del pasado 2 de septiembre, en la que esperaba someterse a un procedimiento especial de aceptación de cargos.

Sus palabras marcaron el eje de la defensa en un intento por apartar a la juzgadora del proceso por el asesinato de Melisa Palacios Chacón.

Bonilla alegó que la jueza alteró el orden del proceso al no permitir que se conociera la solicitud de aceptación de cargos, lo que, según su defensa, vulneró garantías fundamentales.

Durante más de cinco minutos de intervención, Fernanda Bonilla señaló a la jueza Carol Berganza de parcialidad y al Ministerio Público de mentir, hasta que la magistrada presidenta tuvo que recordarle las reglas y advertirle que, de no aportar más, la audiencia debía continuar.

Bonilla acusa a la jueza de alterar el proceso

El alegato de Bonilla buscó presentar a la jueza Berganza como parcial y como alguien que habría alterado el procedimiento penal. Argumentó que la audiencia de aceptación de cargos del 2 de septiembre fue suspendida de forma irregular y que esto le negó la oportunidad de enfrentar el proceso bajo ese beneficio.

“Ella misma nos citó y ella misma alteró el orden de las audiencias. Alteró y violentó el proceso que teníamos”, expresó.

Lo que dijo Fernanda Bonilla en la audiencia

Durante su intervención, Fernanda Bonilla se dirigió a los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo con las siguientes palabras:

“Honorables magistrados, honorables magistrados. Si bien es cierto, nos encontramos el día 2 de septiembre en la sala de audiencias de Mayor Riesgo Grupo C, en el cual le correspondía a la jueza Carol Berganza Chacón llevar a cabo la audiencia a la cual mi persona iba a someterse a una aceptación de cargos, en el cual ella entró en una gravedad ya que violentó mis derechos. Violentó mis derechos, honorables magistrados. Perdónenme, por dónde lo queramos ver”

"Ella misma nos cita, y acá está la prueba, a una audiencia, voy a ser breve y se lo voy a leer. Dice: ‘Se toma nota que es su intención y voluntad aceptar los cargos por los delitos por los cuales el Ministerio Público presentó su acusación respectiva, otorgando su anuencia para someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. Como lo peticiona, conforme a la agenda de este juzgado, se señala audiencia para conocer sobre la solicitud de procedimiento especial de aceptación de cargos de María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle para el día 2 de septiembre del año 2025 a las 8:30 minutos’. Lo firmó Carol Yesenia Berganza Chacón, nadie más, ella."

"En el cual creo que fue superior a la verdadera juzgadora y no se otorgó el derecho, ya que ella misma nos cita y ella misma alteró el orden de las audiencias, alteró y violentó el orden del proceso que tenemos, en el cual ella ni siquiera nos dio la oportunidad de que se conociera la audiencia de aceptación de cargos".

"Yo les aseguro que lo que hoy el Ministerio Público les va a venir a decir son mentiras porque ellos saben de qué la jueza cometió una gravedad y más, sin embargo, primeramente, ustedes son filósofos del derecho y conocen del derecho, conocen del derecho, y yo les pido a ustedes, honorables magistrados, que se apeguen a la ley, que por el que hay irán las redes sociales…”

En ese momento, la magistrada presidenta Miriam Regina Brolo Salazar de Córdova interrumpió y le indicó que debía limitarse al incidente de recusación.

Bonilla retomó la palabra en un tono más calmado y concluyó:

“De acuerdo, por lo tanto, solo solicito que, a la hora de entrar a conocer, ustedes se apeguen a la ley y que al resolucionar puedan declarar la recusación con lugar a favor de mi persona. Únicamente, honorables magistrados, muchas gracias.”

La intervención del MP

Por su parte, el fiscal Billy Alexander Exón, de la Fiscalía contra el Femicidio, junto con el abogado Juan Carlos Aquil del Instituto de la Víctima, rechazaron los señalamientos.

Además, explicaron que la recusación fue presentada fuera de tiempo, además de carecer de sustento legal y pruebas por parte de los abogados de los acusados, Victoria Govern y Daniel Estuardo Rivera.

La decisión de los magistrados

Finalmente, los magistrados Miriam Regina Brolo, Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada resolvieron que la jueza Carol Berganza no incurrió en irregularidades, ni alteró el proceso penal.

Por lo que rechazaron por unanimidad la recusación y confirmaron que continuará conociendo el caso por el asesinato de Melisa Palacios.

Señalamientos contra la abogada de la víctima

Fernanda Bonilla, además, denunció públicamente a una mujer, a la que señaló como la abogada Verónica Fuentes. En la audiencia dijo que la abogada era representante de la madre de la víctima y que ella grabó videos y tomó fotografías en la sala de audiencias sin autorización, lo que la expuso en redes sociales y la revictimizó.

“Es una de las personas que me ha tratado de asesina sin antes un tribunal determinar si soy culpable o no”, manifestó Bonilla, quien aseguró el material sería difundido en redes sociales.

Según se informó, la mujer a la que señaló Bonilla, no es abogada de la familia de Melisa Palacios.