Fernanda Bonilla busca frenar el juicio por el caso Melisa Palacios: ¿Podrían prosperar los recursos presentados por su defensa?

El 2 de septiembre del 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, celebró la audiencia de etapa intermedia y resolvió enviar a juicio a Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, sindicados de la muerte de Melisa Palacios.

Sin embargo, apenas tres días después, la defensa de los acusados presentó una nueva recusación y una apelación.

¿Podrían estos recursos afectar lo resuelto por la jueza en la audiencia de etapa intermedia? Prensa Libre conversó con Juan Carlos Aquil, abogado del Instituto de la Víctima, entidad representante de la familia de Palacios, para conocer su opinión sobre los recursos planteados y el rumbo que podría tomar el caso.

¿Qué significan estos recursos y pueden cambiar lo resuelto en la etapa intermedia?

Los nuevos incidentes no atacan de manera directa la resolución que dictó la jueza Berganza en la audiencia de etapa intermedia. En esa diligencia, el proceso avanzó hacia la siguiente fase: la audiencia de ofrecimiento de pruebas, programada inicialmente para el 8 de septiembre, pero de momento suspendida.

Según explicó el abogado del Instituto de la Víctima:

La recusación busca apartar a la jueza Berganza del caso, bajo el argumento de falta de imparcialidad. No obstante, no cuestiona la validez de lo actuado en la etapa intermedia.

La apelación se centra en que la jueza supuestamente externó opinión al decidir que se conociera primero la etapa intermedia y no la aceptación de cargos solicitada por la defensa.

En ambos escenarios, los recursos apuntan a la figura de la jueza y no a la resolución de fondo que envió el caso a juicio. Por ello, la audiencia intermedia se mantiene firme y no puede ser anulada únicamente con estos incidentes.

¿Quién resuelve estos recursos y en qué plazo?

La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo es la encargada de resolver tanto la recusación como la apelación.

De acuerdo con la ley, deberían resolverse en un plazo de 15 días. Sin embargo, explica Aquil, debido a la mora judicial, este tipo de incidentes suelen tardar entre uno y dos meses en resolverse.

Si la recusación se admite, se citará a ambas partes a una audiencia para que presenten sus posturas y pruebas.

En el caso de la apelación, no será necesaria una audiencia, pues la sala puede emitir resolución directamente.

¿Qué ocurrirá después?

Mientras la sala no emita resolución, la audiencia de ofrecimiento de pruebas permanece suspendida.

Una vez despejados los recursos, el proceso judicial debe continuar con los siguientes pasos:

Ofrecimiento y admisión de pruebas: El Ministerio Público, la defensa y el Instituto de la Víctima presentarán pruebas documentales, periciales y testimoniales.