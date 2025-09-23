Fernanda Bonilla señala a abogada de madre de Melisa Palacios por tomarle fotografías previo a una audiencia

María Fernanda Bonilla, procesada por la muerte de Melisa Palacios, denunció este martes 23 de septiembre ante magistrados que la abogada Verónica Fuentes, quien acompañaba a la madre de la víctima, le tomó fotografías y grabó videos antes de iniciar la audiencia de recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza.

Bonilla aseguró que la profesional del Derecho vulneró sus derechos al ingresar a la sala y registrar imágenes de ella y de José Luis Marroquín, también acusado en el proceso.

“Es una de las personas que me ha tratado de asesina sin que un tribunal me haya declarado culpable”, expresó Bonilla durante la diligencia. La acusada señaló que, por medio de sus abogados defensores, presentará una denuncia contra Fuentes.

Añadió que la abogada “no es juez para tratarme de asesina, porque hasta el día de hoy soy inocente”, en alusión al principio de presunción de inocencia.

Los señalamientos ocurrieron durante la audiencia celebrada en la Torre de Tribunales, donde los sindicados buscaban separar a la jueza Berganza del caso. Sin embargo, los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazaron la recusación y confirmaron que la juzgadora continúe conociendo el expediente.

El caso está relacionado con el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón, ocurrido en San Jorge, Zacapa.

La jueza Berganza resolvió que Bonilla y Marroquín deben enfrentar juicio por el delito de asesinato. Derivado de la recusación, se suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas, que estaba prevista para el 8 de septiembre.