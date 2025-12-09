Qué se sabe del ataque armado en residencial de zona 2 que dejó un guardia herido

La Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga un ataque armado ocurrido la noche del lunes 8 de diciembre en un residencial de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, donde un guardia de seguridad resultó herido durante un intercambio de disparos protagonizado por dos vehículos.

Autoridades confirmaron que aún no hay detenidos, pero se desarrollan diligencias de investigación, entre ellas la recopilación de testimonios y el análisis de cámaras de videovigilancia.

La Fiscalía continúa dentro de las primeras 72 horas de investigación, consideradas cruciales para obtener indicios que permitan establecer responsabilidades.

Balacera en condominio San Ángel Zona 2. Heridos y operativo policía. Hay presencia de ejército, PNC y unidades de ambos cuerpos de bomberos. pic.twitter.com/pHz06jsY93 — Walter Hermosilla (@WalteHermosilla) December 9, 2025

De forma preliminar, el Ministerio Público informó que un agente de seguridad privada habría sido atacado después de negarle el ingreso a una persona ajena al condominio. El agresor presuntamente sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra el guardia.

El ataque armado iba dirigido contra Mario Alberto Aguilar, alias “Majón” en San Ángel Zona 2



Autoridades confirmaron que el ataque armado en el condominio Reservas de San Ángel, zona 2 capitalina iba dirigido contra Mario Alberto Aguilar Vargas, conocido con el alias de… pic.twitter.com/XoAHnDwV5H — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) December 9, 2025

Vecinos viven pánico por ráfagas de disparos en zona 2

Durante la balacera en zona 2, los vecinos vivieron momentos de tensión al escuchar una serie de detonaciones que retumbaron en los alrededores del complejo habitacional.

Videos difundidos en redes sociales captaron las ráfagas de disparos desde el interior de varias viviendas, lo que generó temor entre los residentes que buscaban resguardarse.

El guardia herido habría sido alcanzado por una bala perdida y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Su identidad y estado de salud no han sido confirmados.

🔴#AHORA | Reportan baIācerā en reserva San Angel, #Zona2, según reportes individuos iban a siguiendo a una persona e ingresaron al residencial dīspārāndō con ārmās automáticas ¡Información en desarrollo! pic.twitter.com/SioEql4MJU — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) December 9, 2025

Enfrentamiento entre dos vehículos habría provocado el ataque

Un informe preliminar señala que el origen del incidente fue un intercambio de disparos entre dos vehículos que transitaban desde la zona 6. En un intento por huir, uno de los automóviles ingresó al residencial, mientras que el otro permaneció en el área cercana a la garita.

Aunque uno de los vehículos logró escapar inmediatamente, los disparos continuaron, poniendo en riesgo a los habitantes y al personal de seguridad. Tras el hecho, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

La investigación continúa para identificar a los atacantes y determinar las causas del enfrentamiento.