La pugna entre la MS, los Caradura y Barrio 18 por el control de zona 6 y el narcomenudeo

La violencia registrada en la zona 6 capitalina en abril no es aislada. Detrás de los ataques armados que han dejado 12 personas fallecidas y tres heridas hay una disputa por el control del narcomenudeo entre la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y el grupo conocido como los Caradura, según investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).

Esta pugna territorial se ha extendido desde el barrio El Gallito, en la zona 3, hacia la zona 6, áreas que anteriormente eran controladas por los Caradura. Sin embargo, la Mara Salvatrucha busca desplazar a esta estructura y consolidar su dominio en la distribución de droga al menudeo y la extorsión, señala la policía.

De acuerdo con la PNC, la violencia en la zona se incrementó en las últimas tres semanas, pues cuatro ataques armados han dejado 12 personas fallecidas y otras tres heridas.

El trabajo de inteligencia de la Policía detectó que tres tiroteos han sido ejecutados por la Mara Salvatrucha contra presuntos miembros del Barrio 18, quienes son operadores de los Caradura. El cuarto hecho sería una respuesta a estos ataques: una presunta integrante de la Mara Salvatrucha murió en el barrio San Antonio y dos personas más resultaron heridas.

Las investigaciones establecen que la Mara Salvatrucha pretende tomar el control de la venta de droga al menudeo y de la extorsión en las colonias Los Cipresales y Los Proyectos de esa zona.

“Las pesquisas apuntan a una discoteca que opera un influencer en la zona 6. Este comercio es parte de la estructura de los Caradura y ahora la Mara Salvatrucha quiere tomar el control”, comentó una fuente.

La Mara Salvatrucha ya había desplazado a los Caradura en el narcomenudeo. Entre el 2024 y el 2025, la pandilla tomó el control de discotecas y bares tipo show en las zonas 9, 10 y 14, que anteriormente eran administrados por los Caradura.

Además, el 26 de junio del 2025, la Mara Salvatrucha habría asesinado a Francisco Edgar Domínguez Higueros, de 51 años, uno de los cabecillas de la estructura del narcotráfico.

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Los enfrentamientos en la zona 6

Registros de la Policía detallan que 12 personas murieron y tres resultaron heridas en cuatro ataques armados ocurridos entre el 14 y el 21 de abril en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

Uno de esos ataques se registró dentro de una cevichería, donde murieron seis personas y un niño de 5 años resultó herido por proyectil de arma de fuego.

El 22 de abril pasado, David Custodio Boteo, director de la PNC, advirtió que la violencia estaba ligada a la expansión del narcomenudeo, el cual controlan las pandillas en un 80%. Agregó que estas estructuras han diversificado sus actividades y ahora controlan gran parte de la venta de droga al menudeo, con disputas territoriales que se concentran principalmente en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Petén y Chimaltenango.

Señaló que estas estructuras utilizan a menores de edad para la distribución de droga en los alrededores de escuelas y colegios. Explicó que la marihuana y la cocaína son las sustancias más comercializadas bajo esta modalidad y que las pandillas han evolucionado, al pasar de la extorsión y el control territorial a operar como estructuras vinculadas al narcotráfico a pequeña escala.

Cronología de los ataques

El 14 de abril, a las 13.30 horas, se registró un ataque armado en la 16 avenida “A” y 18 calle, 16-64, colonia Cipresales, zona 6. Según el informe policial, “las víctimas se encontraban afuera de su negocio cuando al lugar llegó un vehículo tipo camioneta, marca Hyundai, en el que se trasladaban aproximadamente cuatro personas de sexo masculino, quienes descendieron con armas y dispararon en repetidas ocasiones”.

En el lugar murieron Katherine Priscila Méndez Donaire, Shirley Isabel Donaire García y Denzel Mateo Méndez Donaire, presuntamente vinculados al Barrio 18. En ese hecho resultó herida Leydi Shirley Castillo Vásquez.

Ataque armado en la colonia Cipresales, zona 6, deja tres personas muertas y una herida el 14 de abril, tras un tiroteo frente a un negocio. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El 17 de abril ocurrió otro ataque en la 24 avenida y 17 calle del barrio San Antonio, zona 6. De acuerdo con la PNC, hombres armados dispararon contra varias personas y luego huyeron del lugar.

Durante el tiroteo murió Noé Isaac Díaz, presunto integrante de la Mara Salvatrucha. También resultaron heridos Sindy Paola Chichilla Ordóñez y Berni Paola Pérez Mandandi Castillo. La versión preliminar indica que los atacantes se movilizaban en un vehículo y que, tras el ataque, abandonaron un arma de fuego.

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El 20 de abril, a las 15.30 horas aproximadamente, se registró un ataque armado dentro de la cevichería Viña del Mar, ubicada en la 18 avenida 9-30, zona 6.

Según el informe de la PNC, “varias personas se encontraban consumiendo alimentos cuando dos motocicletas se acercaron; de estas descendieron los atacantes, quienes ingresaron al local y dispararon sin mediar palabra”.

En el lugar murieron César Augusto Hernández García, Evelyn Noemí Sinay Hernández, Ángel Ricardo Labor Ruiz, Dimas Gabriel Gunera Bámaca, Kimberly Sucely Pérez Ramos y Domingo Isaías Boch Muz. De acuerdo con las investigaciones, al menos cinco de las víctimas estarían vinculadas al Barrio 18.

Ataque armado en la cevichería Viña del Mar, en la zona 6, dejó seis personas muertas el 20 de abril, en medio de la disputa entre pandillas por el narcomenudeo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 21 de abril se registró otro ataque armado en la 16 avenida y 16 calle de la colonia Cipresales, zona 6. En este hecho murieron Jeremy Otoniel Monterroso Franco y Claudia Sarai Marín Lemus, quienes, según reportes preliminares, tendrían vínculos con el Barrio 18.

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PNC en alerta por más ataques en zona 6

El viernes 24 de abril, la PNC confirmó la existencia de un documento que alerta sobre posibles hechos de violencia en esa zona.

La institución envió un documento a la Jefatura Adjunta de Departamentos y Delegaciones Especiales de Investigación de la División Especializada en Investigación Criminal, en el que advierte sobre información consistente de que integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha pretenden efectuar ataques armados contra personas que se encuentran o circulan en distintos sectores.

De acuerdo con la alerta de la PNC, los pandilleros pretenden atacar a pilotos y pasajeros de mototaxis, taxis rotulados y piratas. También se mencionan parques, canchas, campos de fútbol, cevicherías, comedores, ventas de refacciones y vendedores ambulantes.

La amenaza también se extiende a mercados, tiendas de productos de consumo diario y ventas de bebidas alcohólicas, así como a puntos donde opera una pandilla rival.

“Esto en represalias a los ataques armados que se han suscitado en contra de esta organización criminal Mara Salvatrucha”, afirmó la PNC.

En la alerta, la PNC identifica como áreas de riesgo el barrio San Antonio y las colonias Cipresales, La Reynita, 30 de Junio y los proyectos del 4-1 al 4-10, además de La Cuchilla, el mercado San Martín, la colonia Martinico, la colonia El Quintanal, La Parroquia, la colonia San Juan de Dios y sectores aledaños, así como áreas de Chinautla.

Ante la amenaza, la PNC implementará puestos fijos en lugares donde se estacionan o circulan mototaxis y taxis, así como en paradas de buses, además de operativos móviles y controles de identificación.

Las autoridades no descartan que en los próximos días se registren más ataques en la zona 6 y áreas aledañas, por lo que mantienen activa la alerta policial y refuerzan las acciones preventivas.