Revelan imágenes de los minutos previos al ataque armado en cevichería de zona 6

Una cámara de seguridad captó la interacción de varias personas dentro de una cevichería ubicada en la 8 calle y 18 avenida, zona 6 de la capital, minutos antes del ataque armado ocurrido el 20 de abril pasado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas se conocían entre sí. Las autoridades indagan posibles vínculos entre ellas y Noemí Sinay Hernández, a quien señalan como presunta integrante del Barrio 18, y contra quien se supone iba dirigido el ataque, que dejó seis muertos, ella entre las víctimas.

En el video se observa a Sinay, Engel Labor, Dimas Gunera, Kimberly Pérez y Domingo Isaías Boch mientras comparten en el establecimiento. Posteriormente, se distribuyen en distintas mesas y ordenan alimentos.

Todos ellos fueron víctimas mortales del ataque armado en la cevichería. La sexta víctima fue César Hernández.

Un investigador indicó que se da seguimiento a los antecedentes de los fallecidos y sus entornos familiares.

Añadió que, en el caso de Hernández, quien laboraba como operador de montacargas, no se han identificado vínculos con actividades ilícitas y no tuvo ninguna interacción con las otras personas en la cevichería.

Según información policial, Sinay también trabajaba como mototaxista en el sector.

En la escena, fiscales del Ministerio Público localizaron 96 indicios y tres cámaras de videovigilancia que registraron la secuencia del ataque y a los presuntos responsables.

Cuatro sicarios llegaron a la cevichería

Las pesquisas preliminares señalan que cuatro presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha se movilizaban en dos motocicletas.

Dos de ellos descendieron e ingresaron al negocio, donde dispararon contra quienes se encontraban en el interior. Mientras tanto, los conductores permanecieron afuera.

Tras el ataque, los involucrados huyeron con dirección a la colonia Martinico.

Investigación en curso

Las autoridades informaron que el ataque habría tenido como objetivo a Noemí Sinay Hernández y a otra persona que la acompañaba. Sin embargo, la investigación continúa en desarrollo.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), se investiga la posible participación de Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “el Enano”, señalado como cabecilla de una estructura criminal, quien presuntamente habría ordenado el ataque desde el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I.

Por este caso, un juzgado le giró una nueva orden de captura por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. La Policía informó que fue notificado del nuevo proceso en su contra.

Arias Figueroa fue capturado el 21 de octubre del 2025 y trasladado el 2 de marzo del 2026 a Renovación I. Según las autoridades, desde ese lugar continuaría emitiendo instrucciones a estructuras delictivas que operan en distintos sectores de la capital.