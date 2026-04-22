Encuentran bolsas con restos humanos horas después de ataques que dejaron ocho muertos en zona 6

Dos bolsas con restos humanos fueron localizadas este miércoles 22 de abril en el kilómetro 9 de la ruta antigua a Chinautla, en un sector ubicado en los límites de la zona 6 capitalina, informaron los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas indicaron que las bolsas plásticas estaban en una cuneta a un costado de la carretera y que se presume contienen restos humanos. El área fue resguardada mientras las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes.

El hallazgo ocurre horas después de una serie de hechos violentos registrados en la misma zona. El martes 21 de abril, un ataque armado en la 6.ª avenida B y 16 calle de la colonia Cipresales, zona 6, dejó dos personas muertas y dos mujeres heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Según los Bomberos Voluntarios, las víctimas fueron atacadas a balazos por desconocidos.

Un día antes, el lunes, un ataque armado en una cevichería de ese sector dejó seis muertos —dos mujeres y cuatro hombres— y dos heridos, entre ellos un niño de 5 años.

Las autoridades investigan si los hechos guardan relación.

Datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señalan que los homicidios con arma de fuego aumentaron 3.8% en el 2025 en comparación con el 2024. El año pasado se registraron tres mil 20 casos, frente a dos mil 910 del año anterior.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

