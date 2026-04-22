El Enano, el cabecilla de la MS que habría ordenado el ataque armado en la cevichería de zona 6 capitalina

Las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “el Enano”, cabecilla de la clica Leeward Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha (MS), habría ordenado desde el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I el ataque armado ocurrido en una cevichería de la zona 6 capitalina.

Por este y otros hechos, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión de Guatemala le giró una nueva orden de captura por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. La Policía informó que Arias fue notificado de un nuevo caso en su contra en Renovación I.

Arias Figueroa fue capturado el 21 de octubre del 2025 y trasladado el 2 de marzo del 2026 a Renovación I, desde donde, según las autoridades, continuaría girando instrucciones a estructuras criminales que operan en las zonas 4, 5 y 9 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la Policía, el ataque en la cevichería era contra Noemí Sinay Hernández y a su acompañante presuntamente vinculados al Barrio 18; sin embargo, el hecho dejó seis personas fallecidas, luego de que los atacantes dispararan contra todos los clientes del negocio, incluido un niño de 5 años, quien resultó herido.

Por ese incidente y denuncias por extorsión, la PNC y el Ministerio Público (MP) ejecutaron 127 allanamientos contra la pandilla y capturaron a 26 de sus integrantes, entre ellos, los dos sujetos que habrían ejecutado la balacera el 21 de abril pasado.

Uno de ellos es Yoshua Alexander Rodríguez Saldaña, de 22 años, alias “Yoshua”. Según la Policía, tiene orden de aprehensión por asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa y obstrucción extorsiva de tránsito. Fue detenido en una vivienda ubicada en la colonia La Palmita, zona 5.

El otro detenido es Jesús Alejandro López, de 29 años, alias “Chus” y “Pelón”, señalado por los delitos de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito. López fue aprehendido en una vivienda en la zona 6 capitalina.

Órdenes desde prisión

David Custodio Boteo, director general de la PNC, explicó durante una entrevista en Prensa Libre Radio que estos hechos responden a órdenes directas de cabecillas recluidos en los diferentes penales del país.

“Ningún hecho que sucede en la calle, en el caso de la cevichería, no sucede si no el líder de la clica y de la pandilla, autoriza que se maten a las personas. Entonces eso quiere decir que, si nosotros no aislamos a los cabecillas de las pandillas y de las organizaciones terroristas criminales, la situación no va a cambiar. Aquí no tenemos ninguna área de aislamiento para los privados de libertad”, indicó.

Añadió que, pese a los esfuerzos en centros de detención, las estructuras mantienen control:

“Ahorita se están haciendo esfuerzos grandes en el área de Renovación 1, pero realmente no garantiza de que los privados de libertad, cabecillas de ambas maras, van a seguir ordenando actividades criminales”.

Una represalia por la masacre de la cevichería

El martes 21 de abril se registró un ataque armado en la colonia Cipresales, zona 6 capitalina, donde dos personas murieron y otras dos resultaron heridas. A criterio del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, fue un hecho relacionado con la masacre en la cevichería.

“Lo que sucedió también en la colonia Cipresales entiendo que es una retaliación producto de lo que ocurrió anteriormente en esta cevichería. Y por lo tanto estamos generando los operativos para controlar esta violencia y para capturar a los responsables de estos asesinatos”, señaló Villeda.

Reorganización de las estructuras criminales

El encargado de la cartera del Interior dijo que hay una reorganización de las estructuras criminales luego de que aislaron a los cabecillas. El 31 de julio del 2025, 10 cabecillas pandilleros de la MS y del Barrio 18 fueron trasladados a Renovación I para intentar frenar los hechos delictivos en el país; sin embargo, desde entonces en esa prisión se han registrado motines, intentos de fuga e incautaciones de dinero y armas de fuego.

“Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta de que hemos aislado a los líderes de estos grupos criminales y por lo tanto ha existido una recomposición al interno para tomar estos vacíos de liderazgo que han dejado estas personas a las que hemos aislado completamente dentro de los centros penitenciarios”, indicó.

Villeda dijo que han identificado un “fenómeno vejiga”, el cual consiste en un desplazamiento de los grupos criminales a otros sectores del país, cuando los operativos se ejecutan en las zonas donde tienen sus operaciones.

Mingob lamenta los homicidios en el país

“Sí, yo más que nadie, por supuesto, lamento este tipo de situaciones, lamento la muerte de cada guatemalteco. Siempre estoy pendiente todos los días de cómo amanece la incidencia homicida, dónde es que ocurren estos hechos delincuenciales para tomar los correctivos y evitar que estos lamentables hechos se repitan o sucedan”, comentó el ministro.

Información: Prensa Libre Radio y Mauricio Álvarez.