¿Quién es “el Enano”, cabecilla de la MS señalado de ordenar ataque en cevichería de zona 6?

Daniel Roberto Arias Figueroa, de 31 años, alias el Enano, es señalado por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) como cabecilla de la clica Leeward Locos Salvatrucha (LLS), de la mara Salvatrucha (MS).

Arias ahora es investigado por presuntamente haber ordenado desde prisión el ataque en una cevichería en la zona 6 capitalina el 21 de abril pasado, donde murieron seis personas y un niño de cinco años resultó herido.

El cabecilla ha sido detenido en dos ocasiones por estar vinculado con extorsiones, asesinatos y tiroteos en la ciudad de Guatemala.

Arias Figueroa ya había sido detenido el 25 de mayo del 2019 en un operativo contra extorsiones y pandillas. En esa ocasión, luego del trabajo de investigación criminal efectuado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), fue identificado como presunto integrante de la mara Salvatrucha junto con Luis Alexander Arroyo Zamora, de 23 años, y un adolescente de 17.

Las pesquisas identificaron a Arias Figueroa como cabecilla de la pandilla y encargado de extorsionar a pilotos repartidores, comercios y mercados.

El 21 de octubre del 2025 fue detenido nuevamente tras una persecución de dos cuadras en la 19 calle y 10 avenida, zona 1.

Durante la detención, según la PNC, llevaba oculta una pistola con cargador y 14 municiones. En esa ocasión, la Policía indicó que Arias también tenía una orden de captura en su contra por el delito de asesinato.

Luego de que fue ligado a proceso penal, fue enviado a la cárcel de Pavincito, pero un trabajo de inteligencia del Sistema Penitenciario y la PNC lo identificó como uno de los operadores de la pandilla desde prisión. Por estos hechos, el 2 de marzo del 2026 fue trasladado a Renovación 1.

Según la Policía, desde ese centro de detención continuaría dando instrucciones a estructuras criminales que operan en las zonas 4, 5 y 9 de la ciudad de Guatemala.

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Estructura de la clica

De acuerdo con informes de Dipanda, la clica Leeward Locos Salvatrucha es “una de las 43 clicas que integran la Mara Salvatrucha en Guatemala” y tiene presencia en sectores clave de la capital.

El documento señala que “la actividad criminal es el cobro de extorsiones, sicariato, tráfico de armas de fuego y reclutamiento de niños, adolescentes y mujeres”.

Cabecillas de la clica "Leeward Locos Salvatrucha"

Dipanda identifica como cabecilla principal de esta estructura a José Balmore Alegría Merino, alias “El Psyco”, quien “coordina desde el centro carcelario el funcionamiento de la estructura criminal”.

Sobre su ubicación, el informe refiere que cumple una pena de 45 años por homicidio en grado de tentativa en el Centro de Detención Preventiva El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa.

En la jerarquía de la clica figuran otros cabecillas:

• Williams Alexander Ramírez Rivas, alias “Gorila y/o Yauns de Leeward”

• Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “el Enano”

• Edwin Antonio Alvarado, alias “Macuto o Snaider”

El informe también identifica otras áreas de influencia de la estructura, como “colonia La Chácara, Lourdes, Santa Ana, Arrivillaga; zonas 4 (Terminal) y 9 de la ciudad de Guatemala, y San José Pinula”, lo que describe su expansión territorial.