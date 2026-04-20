¿Qué pasó con los presuntos pandilleros de la MS implicados en los tiroteos de San Pedro Sacatepéquez?

De acuerdo con el Ministerio Público, dos hombres fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva por su presunta participación en los ataques armados en San Pedro Sacatepéquez el pasado 6 de abril.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), los detenidos son presuntos miembros de la Mara Salvatrucha y se les incautó un fusil y otros ilícitos cuando fueron capturados, minutos después de los tiroteos.

El Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Mixco dictó ligar a proceso penal a Josué Ochoa Ramírez, de 26 años, y Raúl Ernesto Pérez Grande, de 37 años, alias “El Strong” o “Snyper”.

Ochoa Ramírez tenía antecedentes por extorsión del 27 de octubre del 2017 y, por los hechos recientes, enfrentará proceso por los delitos de portación ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército o fuerzas de seguridad, homicidio, homicidio en grado de tentativa, robo agravado y atentado contra agentes de la PNC.

Mientras que Pérez Grande, originario de San Salvador, El Salvador, vinculado con la clica Teclas Locos de la Mara Salvatrucha, fue ligado a proceso por los delitos de transporte ilegal de armas de fuego, homicidio, homicidio en grado de tentativa, robo agravado y uso público de nombre supuesto.

Ambos sindicados fueron enviados a prisión preventiva al Centro Preventivo de Reinstauración Constitucional Pavoncito, en Fraijanes, informó el MP.

¿Qué pasó en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, el 6 de abril del 2026?

Una cadena de hechos violentos registrada entre la tarde del 6 de abril en San Pedro Sacatepéquez, Guatemala, dejó cuatro personas fallecidas, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) heridos y tres presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha capturados.

Los incidentes comenzaron en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, y se extendieron por distintos puntos del municipio y áreas cercanas, donde quedaron vehículos con perforaciones de arma de fuego, decomiso de armas de alto calibre abandonadas y cuerpos localizados en condiciones violentas.

Lea también: La desaparición de Claudia Pamela Rivas en Huité, Zacapa, llevó al MP y la PNC a viviendas de los Lorenzana y sus escoltas

Cronología de los hechos en San Pedro Sacatepéquez

La tarde del 6 de abril, a las 17.10 horas, se reportó un ataque armado en el kilómetro 20.5 de la ruta hacia San Pedro Sacatepéquez, lo que originó una persecución entre vehículos.

Minutos después, a las 17.35 horas, un hombre identificado como Cristian Alexander Muñoz Cruz, de 31 años, murió cuando regresaba a su vivienda en motocicleta. Fue interceptado por uno de los atacantes, quien le disparó y le robó el vehículo.

Durante los hechos, también resultaron heridos dos agentes de la PNC. Los agentes capturaron a Ochoa Ramírez y Pérez Grande en posesión de un fusil AK-47; ambos fueron ligados a proceso penal. Además, fue localizado un picop con impactos de bala y rastros de sangre, en cuyo interior se hallaron casquillos, un celular destruido y marihuana.

Le podría interesar: Los clanes del narco en Guatemala: así dominan rutas y territorios, según el MP

Al día siguiente, en el cementerio de San Pedro Sacatepéquez, fueron encontrados dos cuerpos carbonizados, presuntamente vinculados con los ataques.

Horas más tarde, en otra ruta del sector, fue localizada muerta Sheila Karina Ortiz Farelo, quien habría intentado rescatar a su conviviente tras recibir una llamada de auxilio.

Las autoridades investigan si los hechos están relacionados con estructuras criminales dedicadas al trasiego de drogas y disputas territoriales.