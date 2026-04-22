Justicia
Autoridades desarticulan cinco estructuras criminales vinculadas a las pandillas
Operativos simultáneos contra estructuras de extorsión dejaron decenas de capturas, incautaciones y notificaciones en cárceles del país.
Agentes de la PNC trasladan a detenidos a la Torre de Tribunales, tras los allanamientos contra extorsiones que dejaron 39 capturas en distintos puntos del país. (Foto Prensa Libre: PNC)
Un total de 39 personas capturadas y 13 reos notificados es el resultado de 164 allanamientos efectuados en 15 municipios del país, como parte de operativos contra estructuras vinculadas a extorsiones, informó este miércoles 22 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).
Las diligencias fueron desarrolladas por la Subdirección General de Investigación Criminal, por medio de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).
Los operativos se llevaron a cabo en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu.
De acuerdo con la información oficial, las acciones permitieron desarticular cinco estructuras criminales vinculadas al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, relacionadas con extorsiones, hechos contra la vida y otros delitos.
Entre los ilícitos que se les atribuyen figuran extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 20 armas de fuego de distintos calibres, 39 cargadores, 205 municiones, drogas, dos miras telescópicas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, chalecos y gorras con insignias similares a las de la PNC, así como prendas con distintivos parecidos a los del MP, grilletes y pasamontañas.
Entre las capturas destaca la de Jesús “N”, de 29 años, alias “Chus” o “Pelón”, detenido en la zona 6 capitalina. Según las autoridades, es señalado de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito. Además, sería presunto sicario de la Mara Salvatrucha y estaría vinculado con ataques armados en ese sector.
Las autoridades indicaron que lo incautado servirá como evidencia para fortalecer los procesos de investigación en curso.
Capturados
- Celso “N”, de 42 años
- José “N”, de 26 años
- Manuel “N”, de 38 años
- Kristel “N”, de 24 años
- Joshua “N”, de 27 años
- Alejandro “N”, de 29 años
- Joel “N”, de 46 años
- Madelyn “N”, de 22 años
- Eduardo “N”
- Celeste “N”, de 28 años
- Yeferson “N”, de 25 años
- Armando “N”, de 28 años
- Nataly “N”, de 32 años
- Marvin “N”, de 45 años
- Mayeli “N”, de 23 años
- Mario “N”, de 33 años
- Silvia “N”, de 42 años
- María “N”, de 29 años
- Alexander “N”, de 25 años
- Diego “N”, de 39 años
- Marlon “N”, de 37 años
- Jaime “N”, de 39 años
- Josué “N”, de 22 años
- Héctor “N”, de 33 años
- Miguel “N”, de 33 años
- Heidy “N”, de 27 años
- Mónica “N”, de 27 años
- Emili “N”, de 20 años
- Maritza “N”, de 32 años
- Enrique “N”, de 75 años
- Cristian “N”, de 29 años
- Gustavo “N”, de 20 años
- Yaquelin “N”, de 27 años
- Reyman “N”, de 41 años
- Nury “N”, de 30 años
- Carlos “N”, de 45 años
- Elvia “N”, de 37 años
- Ana “N”, de 27 años
- Gerson “N”, de 22 años
Reos notificados
- María Antonia Suret Chamale, de 36 años
- Londi Maricela Quezada Serrano, de 32 años
- María Celeste Raxón González, de 21 años
- Juana Cándido Fuentes, de 48 años
- Elsa Leticia del Cid Gálvez, de 40 años
- Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “Enano”, de 31 años
- Brenda Nohemí López Castillo, de 33 años
- Randal John Jairon Rodríguez Velásquez, de 24 años
- José Felipe Xocop Estrada, de 21 años
- Ángel Arnoldo Manuel de León Ramírez, de 27 años
- José Balmore Alegría Merino, alias “Psico”, de 45 años
- Edwin Antonio Alvarado, de 33 años
- Jordán Mateo Salvatierra Gutiérrez, de 41 años
En allanamientos contra extorsiones 39 capturas y 13 reos notificados, armas y dinero incautado#PlanCentinelaMetropolitano#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/jH155ZV0ps— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 23, 2026
✅ Actualización— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 22, 2026
#OperativoImpactoContraLasExtorsiones
En el marco del operativo Impacto contra las Extorsiones, se coordinó la captura en flagrancia de Ana X. y Josué A., pues en el inmueble que habitaban se hallaron fusiles, pistolas y cargadores para armas de fuego.… https://t.co/7Q7T4AGI6E pic.twitter.com/g0nUkL2fkl