Autoridades desarticulan cinco estructuras criminales vinculadas a las pandillas

Justicia

Autoridades desarticulan cinco estructuras criminales vinculadas a las pandillas

Operativos simultáneos contra estructuras de extorsión dejaron decenas de capturas, incautaciones y notificaciones en cárceles del país.

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Agentes de la PNC trasladan a detenidos a la Torre de Tribunales, tras los allanamientos contra extorsiones que dejaron 39 capturas en distintos puntos del país. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la PNC trasladan a detenidos a la Torre de Tribunales, tras los allanamientos contra extorsiones que dejaron 39 capturas en distintos puntos del país. (Foto Prensa Libre: PNC)

Un total de 39 personas capturadas y 13 reos notificados es el resultado de 164 allanamientos efectuados en 15 municipios del país, como parte de operativos contra estructuras vinculadas a extorsiones, informó este miércoles 22 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).

Las diligencias fueron desarrolladas por la Subdirección General de Investigación Criminal, por medio de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Los operativos se llevaron a cabo en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu.

De acuerdo con la información oficial, las acciones permitieron desarticular cinco estructuras criminales vinculadas al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, relacionadas con extorsiones, hechos contra la vida y otros delitos.

Entre los ilícitos que se les atribuyen figuran extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 20 armas de fuego de distintos calibres, 39 cargadores, 205 municiones, drogas, dos miras telescópicas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, chalecos y gorras con insignias similares a las de la PNC, así como prendas con distintivos parecidos a los del MP, grilletes y pasamontañas.

Entre las capturas destaca la de Jesús “N”, de 29 años, alias “Chus” o “Pelón”, detenido en la zona 6 capitalina. Según las autoridades, es señalado de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito. Además, sería presunto sicario de la Mara Salvatrucha y estaría vinculado con ataques armados en ese sector.

Las autoridades indicaron que lo incautado servirá como evidencia para fortalecer los procesos de investigación en curso.

Capturados

  1. Celso “N”, de 42 años
  2. José “N”, de 26 años
  3. Manuel “N”, de 38 años
  4. Kristel “N”, de 24 años
  5. Joshua “N”, de 27 años
  6. Alejandro “N”, de 29 años
  7. Joel “N”, de 46 años
  8. Madelyn “N”, de 22 años
  9. Eduardo “N”
  10. Celeste “N”, de 28 años
  11. Yeferson “N”, de 25 años
  12. Armando “N”, de 28 años
  13. Nataly “N”, de 32 años
  14. Marvin “N”, de 45 años
  15. Mayeli “N”, de 23 años
  16. Mario “N”, de 33 años
  17. Silvia “N”, de 42 años
  18. María “N”, de 29 años
  19. Alexander “N”, de 25 años
  20. Diego “N”, de 39 años
  21. Marlon “N”, de 37 años
  22. Jaime “N”, de 39 años
  23. Josué “N”, de 22 años
  24. Héctor “N”, de 33 años
  25. Miguel “N”, de 33 años
  26. Heidy “N”, de 27 años
  27. Mónica “N”, de 27 años
  28. Emili “N”, de 20 años
  29. Maritza “N”, de 32 años
  30. Enrique “N”, de 75 años
  31. Cristian “N”, de 29 años
  32. Gustavo “N”, de 20 años
  33. Yaquelin “N”, de 27 años
  34. Reyman “N”, de 41 años
  35. Nury “N”, de 30 años
  36. Carlos “N”, de 45 años
  37. Elvia “N”, de 37 años
  38. Ana “N”, de 27 años
  39. Gerson “N”, de 22 años

Reos notificados

  1. María Antonia Suret Chamale, de 36 años
  2. Londi Maricela Quezada Serrano, de 32 años
  3. María Celeste Raxón González, de 21 años
  4. Juana Cándido Fuentes, de 48 años
  5. Elsa Leticia del Cid Gálvez, de 40 años
  6. Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “Enano”, de 31 años
  7. Brenda Nohemí López Castillo, de 33 años
  8. Randal John Jairon Rodríguez Velásquez, de 24 años
  9. José Felipe Xocop Estrada, de 21 años
  10. Ángel Arnoldo Manuel de León Ramírez, de 27 años
  11. José Balmore Alegría Merino, alias “Psico”, de 45 años
  12. Edwin Antonio Alvarado, de 33 años
  13. Jordán Mateo Salvatierra Gutiérrez, de 41 años

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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