Autoridades desarticulan cinco estructuras criminales vinculadas a las pandillas

Un total de 39 personas capturadas y 13 reos notificados es el resultado de 164 allanamientos efectuados en 15 municipios del país, como parte de operativos contra estructuras vinculadas a extorsiones, informó este miércoles 22 de abril la Policía Nacional Civil (PNC).

Las diligencias fueron desarrolladas por la Subdirección General de Investigación Criminal, por medio de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).

Los operativos se llevaron a cabo en Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Jalapa, San Marcos, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal y Retalhuleu.

De acuerdo con la información oficial, las acciones permitieron desarticular cinco estructuras criminales vinculadas al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, relacionadas con extorsiones, hechos contra la vida y otros delitos.

Entre los ilícitos que se les atribuyen figuran extorsión, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 20 armas de fuego de distintos calibres, 39 cargadores, 205 municiones, drogas, dos miras telescópicas, teléfonos celulares, dinero en efectivo, chalecos y gorras con insignias similares a las de la PNC, así como prendas con distintivos parecidos a los del MP, grilletes y pasamontañas.

Entre las capturas destaca la de Jesús “N”, de 29 años, alias “Chus” o “Pelón”, detenido en la zona 6 capitalina. Según las autoridades, es señalado de asociación ilícita, asesinato y obstrucción extorsiva de tránsito. Además, sería presunto sicario de la Mara Salvatrucha y estaría vinculado con ataques armados en ese sector.

Las autoridades indicaron que lo incautado servirá como evidencia para fortalecer los procesos de investigación en curso.

Capturados

Celso “N”, de 42 años José “N”, de 26 años Manuel “N”, de 38 años Kristel “N”, de 24 años Joshua “N”, de 27 años Alejandro “N”, de 29 años Joel “N”, de 46 años Madelyn “N”, de 22 años Eduardo “N” Celeste “N”, de 28 años Yeferson “N”, de 25 años Armando “N”, de 28 años Nataly “N”, de 32 años Marvin “N”, de 45 años Mayeli “N”, de 23 años Mario “N”, de 33 años Silvia “N”, de 42 años María “N”, de 29 años Alexander “N”, de 25 años Diego “N”, de 39 años Marlon “N”, de 37 años Jaime “N”, de 39 años Josué “N”, de 22 años Héctor “N”, de 33 años Miguel “N”, de 33 años Heidy “N”, de 27 años Mónica “N”, de 27 años Emili “N”, de 20 años Maritza “N”, de 32 años Enrique “N”, de 75 años Cristian “N”, de 29 años Gustavo “N”, de 20 años Yaquelin “N”, de 27 años Reyman “N”, de 41 años Nury “N”, de 30 años Carlos “N”, de 45 años Elvia “N”, de 37 años Ana “N”, de 27 años Gerson “N”, de 22 años

Reos notificados

María Antonia Suret Chamale, de 36 años Londi Maricela Quezada Serrano, de 32 años María Celeste Raxón González, de 21 años Juana Cándido Fuentes, de 48 años Elsa Leticia del Cid Gálvez, de 40 años Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “Enano”, de 31 años Brenda Nohemí López Castillo, de 33 años Randal John Jairon Rodríguez Velásquez, de 24 años José Felipe Xocop Estrada, de 21 años Ángel Arnoldo Manuel de León Ramírez, de 27 años José Balmore Alegría Merino, alias “Psico”, de 45 años Edwin Antonio Alvarado, de 33 años Jordán Mateo Salvatierra Gutiérrez, de 41 años

En allanamientos contra extorsiones 39 capturas y 13 reos notificados, armas y dinero incautado#PlanCentinelaMetropolitano#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/jH155ZV0ps — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 23, 2026