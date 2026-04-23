Q635 mil y ocho asesinatos: así operaba una clica de la Mara Salvatrucha que extorsionaba a empresas de transporte público

Desde el 2021 y el 2024, dos empresas fueron víctimas de extorsión por parte de la Mara Salvatrucha. Cada semana, los pandilleros exigían entre Q1 mil y Q7 mil a los empresarios, detalló la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP).

La clica responsable de haberse agenciado Q635 mil 600 producto de extorsión es la Leeward Locos Salvatrucha de la MS, que tiene como centro de operaciones las zonas 5 y 9 de la Ciudad de Guatemala y el municipio de Amatitlán, explicaron autoridades.

Los cabecillas de esa clica son José Balmore Alegría Merino, conocido como el Psyco y Daniel Roberto Arias Figueroa, el Enano”, quienes fueron notificados, junto a otros 11 reos, de haber orquestado las extorsiones contra los transportistas y presuntamente haber participado en ocho asesinatos, informó el MP.

Según la investigación de la Fiscalía, cinco muertes se registraron en la zona 5, dos en la zona 9 y una en Amatitlán.

“Se logró establecer las áreas de operaciones de esta organización criminal, así mismo sus integrantes y quienes participaron como autores materiales y autores intelectuales”, explicó la Fiscalía.

“Se resolvieron ocho asesinatos… estos con la finalidad de darle muerte a integrantes de la pandilla rival, y en otros casos para infundir temor derivado de que las víctimas no querían acceder al pago de la extorsión”, dijo el MP.

Entre los capturados figuran presuntos sicarios, operadores de cobro y un “homie brincado”, además de otros integrantes de la estructura.

Modalidades de cobro

De acuerdo con el MP, una de las principales modalidades era el pago directo.

“La modalidad en muchos casos era el pago mano a mano Se logró la identificación de varios integrantes de la organización que acudían a los lugares en los cuales se citaba a las víctimas para realizar el pago de la extorsión”, explicó la Fiscalía.

La investigación determinó que parte del dinero que recibió la estructura era depositado en cuentas bancarias de los pandilleros o sus operadores.

Uso de información personal para intimidar

El MP informó que entre los 42 detenidos hay un grupo de imitadores, quienes obtenían datos personales de las víctimas para generar temor y extorsionar.

“La modalidad que utilizaban era realizar una llamada a las víctimas y proporcionarles información personal, por ejemplo el lugar donde trabajan, el vehículo en el que se movilizan… y a través de las amenazas lograban el objetivo que las víctimas pagaran”, detalló la Fiscalía.

A la espera de comparecer ante juez

El MP señala a los 42 detenidos y 13 reos notificados por los delitos de extorsión, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito, extorsiones intimidatorias, asesinato, asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como portación ilegal de armas de fuego y tenencia de municiones de uso exclusivo del Ejército.

“Se han incautado más de 20 armas de fuego de diferentes calibres, 39 cargadores, 205 municiones, diferentes drogas, dos miras telescópicas, celulares, una fuerte suma de dinero, chalecos y gorras con insignias similares a las de la Policía Nacional Civil, prendas de vestir con insignias similares a las del MP, grilletes, pasamontañas y varios teléfonos”, indicó la Policía Nacional Civil tras el operativo.

43 clicas de la MS operan en Guatemala

De acuerdo con informes de Dipanda, la clica Leeward Locos Salvatrucha es una de las 43 clicas que integran la Mara Salvatrucha en Guatemala y tiene presencia en sectores clave de la capital.

El documento señala que “la actividad criminal es el cobro de extorsiones, sicariato, tráfico de armas de fuego y reclutamiento de niños, adolescentes y mujeres”.

Cabecillas de la clica "Leeward Locos Salvatrucha"

Dipanda identifica como cabecilla principal de esta estructura a José Balmore Alegría Merino, el Psyco, quien “coordina desde el centro carcelario el funcionamiento de la estructura criminal”.

Sobre su ubicación, el informe refiere que cumple una pena de 45 años por homicidio en grado de tentativa en el Centro de Detención Preventiva El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa.

En la jerarquía de la clica figuran otros cabecillas:

• Williams Alexander Ramírez Rivas, alias “Gorila y/o Yauns de Leeward”

• Daniel Roberto Arias Figueroa, alias “el Enano”

• Edwin Antonio Alvarado, alias “Macuto o Snaider”

El informe también identifica otras áreas de influencia de la estructura, como “colonia La Chácara, Lourdes, Santa Ana, Arrivillaga; zonas 4 (Terminal) y 9 de la ciudad de Guatemala, y San José Pinula”, lo que describe su expansión territorial.