¿Cuántos fallecidos se han registrado en zona 6 de la Ciudad de Guatemala por mes en el 2026?

La pugna entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) por el control del narcomenudeo y las extorsiones mantiene bajo investigación una serie de ataques armados ocurridos en la zona 6 capitalina durante el 2026.

La Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) informó el pasado 14 de mayo que la disputa entre pandillas había dejado 40 fallecidos en la zona 6 durante los últimos dos meses; sin embargo, estadísticas actualizadas y compartidas por el Ministerio de Gobernación reportan 28 homicidios entre enero y mayo de este año.

Fallecidos por mes

Enero: uno

Febrero: seis

Marzo: seis

Abril: 14

Mayo: uno

El incremento de hechos violentos durante abril coincide con una serie de ataques armados vinculados con disputas territoriales entre pandillas y grupos dedicados al narcomenudeo, según investigaciones de la PNC.

Uno de los hechos ocurrió el pasado 20 de abril dentro de la cevichería Viña del Mar, en la zona 6, donde seis personas fallecieron y un niño de cinco años resultó herido durante un ataque armado atribuido a la Mara Salvatrucha.

Según las pesquisas, el objetivo del ataque era Noemí Sinay Hernández y su acompañante, presuntamente vinculados con el Barrio 18; sin embargo, los atacantes dispararon contra todos los clientes del negocio.

Las investigaciones también establecen que la Mara Salvatrucha pretende tomar el control de la venta de droga al menudeo y de la extorsión en las colonias Los Cipresales y Los Proyectos, de la zona 6.

La División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la PNC detalla que actualmente existen 43 clicas de la Mara Salvatrucha operando en Guatemala, estructuras vinculadas con extorsiones, narcomenudeo, sicariato y control territorial.

Operativos y allanamientos

Para contener esta disputa, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron 115 diligencias de allanamiento el pasado 14 de mayo en distintos sectores vinculados con las investigaciones.

“Principalmente, el objetivo de los allanamientos es la búsqueda de indicios para fortalecer las líneas de investigación o generar nuevas líneas de investigación. Tenemos 17 casos que se fortalecen a través de estas diligencias”, indicó la Subdirección General de Investigación Criminal.

Las autoridades señalaron que los operativos buscan impactar a las clicas Bichos Locos, Parking Locos y Carmen Locos, vinculadas con la Mara Salvatrucha y que mantienen presencia en distintos sectores de la zona 6.

Además de los allanamientos, la Policía informó que retiró cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente por integrantes de la Mara Salvatrucha.

“Dichas cámaras son instaladas por personas que controlan la actividad policial y también el sector, y no cuentan con autorización de la municipalidad”, indicó la PNC.

Según las autoridades, estos dispositivos eran utilizados para monitorear el ingreso de patrullas policiales, identificar movimientos de grupos rivales y mantener control territorial en distintos puntos de la zona 6.