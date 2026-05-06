Drogas, uso de cámaras en la vía pública y pandillas: Mingob explica cómo se expande el narcomenudeo en Guatemala

El narcomenudeo en Guatemala se ha consolidado como una actividad delictiva vinculada al financiamiento de estructuras criminales, con un promedio de 10 capturas diarias y nuevas formas de operación que incluyen vigilancia con cámaras y distribución a domicilio, indicaron autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC) durante una citación con el diputado José Chic.

El viceministro de Gobernación, Víctor Hugo Cruz Reynoso, advirtió que este fenómeno no debe considerarse un delito menor, debido a su impacto en el crimen organizado.

“El narcomenudeo empieza como un financiamiento no solo de terroristas, grupos terroristas que están marcados ahora en una disputa de tierras de maras, sino también de grupos de crimen organizado transnacional. Debemos poner atención en que es algo real, algo grave, pero que necesitamos trabajar de forma integral”, comentó.

Cruz dijo que es importante fortalecer las instituciones para trabajar en conjunto y que los equipos de inteligencia puedan dar seguimiento a los casos y resolverlos. Según el funcionario, en el país operan principalmente dos estructuras vinculadas al narcomenudeo.

“Tenemos dos grandes mapeados: Mara 18 y Mara MS, que están en distintas áreas del territorio nacional”, indicó.

Durante la citación, el congresista cuestionó a los funcionarios sobre el papel que juega Los Caradura en la distribución de droga a estas pandillas, pero no respondieron.

Cruz detalló que, durante el 2026, la Policía ha capturado, en promedio, a 10 narcomenudistas cada día en operativos en el país.

“Desde hace seis meses iniciamos a trabajar una lucha frontal fuerte, no solo contra las estructuras criminales, sino el narcomenudeo. En lo que va del año suman más de 1,200 capturas”, explicó el viceministro.

Operación del narcomenudeo

El director de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que el narcomenudeo opera mediante puntos de venta en comercios aparentemente legales, así como con distribución móvil.

“Uno de los problemas reales que tenemos es que el narcomenudeo o microtráfico se tiene que abordar de una forma estratégica, inclusive por el tema de extinción de dominio”, añadió.

Custodio Boteo comentó que, a pesar de los allanamientos y decomisos, necesitan el apoyo del Ministerio Público y del Organismo Judicial para poder extinguir los domicilios, bares, hoteles y discotecas donde se distribuye la droga.

El director de la Policía afirmó que, a la semana siguiente de haber cerrado el negocio y capturado a los sospechosos, la estructura vuelve a utilizar los inmuebles para seguir distribuyendo estupefacientes.

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Uso de cámaras y control territorial

Las estructuras criminales han incorporado tecnología para fortalecer su control territorial, según la PNC.

“En la zona 3 se están retirando más de 20 cámaras que están vinculadas al tema de narcomenudeo. Van 120 cámaras incautadas en el presente año, vinculadas al control territorial y la economía criminal de las maras y de grupos criminales”, dijo Custodio.

Evolución de pandillas y distribución

Las pandillas han evolucionado de intermediarias a distribuidoras directas de droga, lo que ha incrementado sus ingresos, según la Policía.

“Las maras antes eran únicamente intermediarias; ahora ya son narcotraficantes, porque distribuyen la droga en los diferentes puntos donde antes únicamente eran proveedores. Prácticamente, han ido adueñándose de ese mercado criminal que les está generando más dinero, más beneficios que la extorsión”, afirmó el director de la PNC.

El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha han modificado la forma de distribución de droga; ahora usan aplicaciones móviles para la venta y traslado a diferentes partes del país.

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En dos operativos interinstitucional se desinstalaron 24 cámaras de videovigilancia que eran utilizadas por mareros y terroristas en el barrio “El Gallito”, zona 3 y en la colonia Reyna Barrios, zona 13.#PlanCentinelaMetropolitano#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/klY11Iz8yO — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 6, 2026

Impacto social y reclutamiento

La Policía indicó que el narcomenudeo ha alcanzado a menores de edad y espacios educativos, lo que agrava su impacto social.

“En las escuelas, niños están tratando de ingresar a esos ilícitos. Anteriormente, tuvimos en el departamento de Jutiapa una niña que quiso ingresar seis o siete bolsitas con marihuana; dos niños que fueron asesinados en Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, inclusive uno, entre sus pertenencias, tenía droga”, dijo Custodio.